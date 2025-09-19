Keanu Reeves el antihéroe que solo quiere «pagar las facturas»

Keanu Reeves ha interpretado una variedad de papeles que, aunque le han brindado gratificación personal, no siempre se tradujeron en un éxito económico. De ser un gigoló a un héroe de acción, un yuppie o incluso el joven Buda, su carrera ha sido una montaña rusa de personajes diversos. Sin embargo, cinco años después de su éxito con Speed, Keanu ha resurgido como una de las principales estrellas de Hollywood. Gracias a Matrix, una película que fusiona el cine de espectáculo con una profunda narrativa filosófica, Reeves vuelve a dominar la taquilla.

A pesar de ser muy reservado con su vida personal, el actor hizo una excepción para compartir sus planes de futuro y abordar las constantes dudas sobre su talento.

Leer también: Yoshinori Ohsumi: «Cuando el cuerpo no recibe comida, se alimenta de las células muertas y enfermas del cuerpo»

Keanu Reeves el antihéroe de Hollywood que solo quiere «pagar las facturas»

Detrás de cámaras en Matrix

«Cuando terminábamos una escena, aplaudíamos. Era un subidón de adrenalina total», dijo Reeves sobre el rodaje de Matrix.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de las hermanas Wachowski de que él es el único que entiende la trama de la película, Keanu respondió con humildad:

«Eso es algo que le dicen a todo el mundo para desviar la atención«. comentó

Luego, al ser cuestionado sobre si alguien podría explicar la trama de la película en una sola frase, Reeves respondió:

«Sería imposible. Es una cadena de conceptos. Amor, evolución, fe, manga japonés, Frank Miller, mitología clásica, preguntas, respuestas, autoridad, sistemas, orden».

Keanu Reeves uno de los mejores actores del siglo XXI

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB

