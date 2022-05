Kate Moss desmintió a Amber Heard y afirmó que Johnny Depp no la empujó por las escaleras

Este miercoles, la supermodelo Kate Moss, que mantuvo una relación con Johnny Depp en la década de los años 90, desmintió a Amber Heard y afirmó que Johnny Depp no la empujó por las escaleras.

Moss, de 48 años de edad, testificó de forma virtual durante menos de tres minutos. En su declaración, la supermodelo dijo que tuvo una relación con Depp entre 1994 y 1998, y desmintió un rumor que Heard había mencionado en el juicio.

El equipo legal del actor llamó a Moss como testigo de refutación en respuesta al testimonio de Heard, quien dijo en el estrado, el pasado 17 de mayo, que pensó en un rumor de que Depp había empujado a la supermodelo cuando ella y su hermana Whitney Heard Henríquez tuvieron un altercado con él cerca de unas escaleras.

Por eso, este miércoles, Kate Moss testificó bajo juramento que el rumor no era cierto. Aclaró que en ese entonces viajó a Jamaica con Depp, su pareja en aquel momento, y hubo una tormenta, por lo que cayó por unas escaleras y se lesionó la espalda.

«Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda», dijo Moss.

«Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica», explicó.

El abogado del actor le preguntó a Moss si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación, a lo que lo que respondió: «No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras».

La supermodelo no fue interrogada por los abogados de Amber Heard.

Moss y Depp tuvieron un noviazgo que duró tres años. Depp conoció a la supermodelo en un bistró de moda de Manhattan en 1994 y entablaron una relación no exenta de altibajos. La pareja fue vista en más de una ocasión gritándose en público. Su turbulento romance, en el que no faltaron las drogas y ciertos hábitos autodestructivos, llegó a su fin en 1997.

Cuando se separaron, Moss pasó largo tiempo internada en centro de rehabilitación. Mucho tiempo después, la modelo aseguró que el actor cuidó mucho de ella cuando estuvieron juntos y contó que, entre otras cosas, le enseñó a lidiar con la fama. «No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo. Y eso es lo que extrañé después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar. Y eso supuso para mí años y años de llanto», reconoció en una entrevista con Vanity Fair en 2012.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación en la Corte de Circuito del Condado de Fairfax, después de que ella publicara un artículo de opinión en el diario The Washington Post en 2018 en el que se autodescribió como «una figura pública que representa el abuso doméstico».

La actriz contrademandó a Depp alegando que las declaraciones del abogado del actor en las que calificaba de «bulo» sus acusaciones de abuso la difaman y le cuestan trabajo.

El juicio, que se realiza en Virginia, está en marcha desde abril y se espera que este viernes se presenten los alegatos finales del caso.

Con información de El Universal