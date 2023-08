Karol G lanza “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”

La Temporada de la Bichota está aquí. Karol G lanzó su nuevo álbum este viernes 11 de agosto, en coincidencia con su primera gira por estadios de Estados Unidos, que comenzó el jueves en Las Vegas.

Mañana Será Bonito (Bichota Season) incluye 10 nuevas canciones, entre ellas colaboraciones con Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma. Le sigue al histórico Mañana Será Bonito de Karol G, lanzado en febrero, que se convirtió en el primer álbum en español de una artista femenina en encabezar la lista Billboard 200.

Bichota Season también incluye la canción de trap con infusión de EDM “S91”, el más reciente sencillo de Karol, producido por su asiduo colaborador Ovy on the Drums e inspirado en el Salmo 91 de la Biblia, que habla sobre superar la adversidad. La canción debutó y alcanzó el No. 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Mañana Será Bonito (Bichota Season)

El lanzamiento de Mañana Será Bonito (Bichota Season) llega con el inicio de la gira por estadios de la cantante de “Provenza”, que comenzó el 10 de agosto en el Allegiant Stadium en Las Vegas. El recorrido de 15 fechas, presentado por Live Nation, incluye paradas en ciudades como Pasadena, Miami, Houston y Dallas antes de terminar el 28 de septiembre en el Gillette Stadium en Boston.

El 3 de agosto, Karol G hizo historia como la primera latina en encabezar el festival Lollapalooza en Chicago. No es la primera vez que hacía historia. El año pasado hizo su debut en el escenario principal de Coachella y también cerró una gira por arenas que marcó récords. Tras recaudar 69,9 millones de dólares y vender 410.000 entradas para 33 shows en Norteamérica, su $trip Love Tour pasó a ser la gira más lucrativa de la historia de una artista latina.

Con información de Globovisión