Karen Pérez ”Somos Televisión es parte de mi vida y de mi pasión”

Karen Pérez, destacada licenciada en recursos humanos; es la encargada de administrar, planificar y organizar las gestiones corporativas de la Corporación SOMOS desde hace cinco años, tiempo en el cuál ha implementado sus conocimientos para el crecimiento empresarial de la organización.

Resaltando su actividad laboral dentro de Somos Televisión, afirma que su trabajo ‘’se ha fundamentado bajo el lineamiento correcto’’ para caracterizar su desempeño como lo es, la ‘’captación e incorporación del personal, dirigir y seleccionar u organizar’’, además de la toma de decisiones de la mano de la directiva. Es por ello, que esta televisión, representa en la actualidad a una de las más importantes corporaciones del centro occidente en el país criollo.

Es por ello, que no solamente se trata de los corresponsales de prensa, periodistas, coordinador, director, camarógrafo, redactor, operador de radio o tv y locutor. En el mundo empresarial; hay diferentes factores, como el trabajador y el empleador que hacen crecer una organización.

Karen Pérez ”Somos Televisión es parte de mi vida, es mi pasión”

En la forma de desempeñar su trabajo en Somos Tv, Karen Pérez es la responsable de aportar los recursos necesarios para el bienestar de todos los empleados; ella analiza la situación de la empresa y constantemente busca el bienestar de la misma, motivando a los que no lo están, recomendando, indicando e incluso alcanzando un alto nivel, fomentando la buena relación empresarial. Así como también, estar satisfecha de ver la entrega con pasión a esta televisión.

”Llegué a la Corporación gracias a la licenciada Mena Rodríguez contadora de la empresa. Yo me estaba quedando sin trabajo en la Zona Industrial y ella aprovechó el momento para comentarme que en Somos necesitaban una auxiliar contable, me dijo «¿puedes ir? yo te recomiendo». Al llegar a esta organización; de inmediato, me hicieron la entrevista, el licenciado José Israel González fue quién me entrevistó y desde ese momento me quedé en Somos TV’’. Recordó en el comienzo de la entrevista Karen Katiusca Pérez Rodríguez

1 – ¿Qué significa Somos Televisión para usted?

R: Somos, es parte de mi vida. El 30 de julio, cumpliré cinco años trabajando acá, espero ver nuevamente crecer esta televisión; presenciar la entrega al trabajo y la responsabilidad de cada uno de sus empleados. Saber que están dispuestos a trabajar con pasión por la corporación.

2 – ¿Usted es barquisimetana? ¿le gustaría hacer radio?

R: Nací en Barquisimeto, y no me gustaría hacer radio porque soy feliz en mi lugar de trabajo, totalmente en el anonimato viendo de manera sigilosa la labor que realizan todos los empleados.

3 – ¿Cuál es su pasión? ¿Le gusta la unión y trabajo en equipo?

R: Mi pasión es ayudar, estar apoyando al que necesite y estar allí presente, trabajar y hacer las cosas bien. Me gusta la unión y constantemente me gusta el progreso.

4 – ¿Dónde estudió y se preparó?

R: Estudié bachillerato en el liceo Lisandro Alvarado, en el instituto Universitario Jesús Obrero, en la UNEFA tuve una hermosa experiencia y en la IUTIRLA me preparé.

5 – ¿Quién es Karen?

R: Soy una férrea mujer venezolana, echada para adelante y decidida.

Madre de seis hijos maravillosos y con ganas de seguir al frente cada día, con mucha paz, tranquilidad y soy muy orgullosa, siendo algo en el cual debo trabajar en mí.

6 – ¿Sueñas viajar?

R: ‘’¡Sí, sueño viajar jaja!’’ Exclamó de forma alegre la entrevistada Karen

Quiero viajar y sueño con ir a Margarita, de hecho; no la conozco y deseo no solamente conocer ese lugar, sino otros más en Venezuela que sin duda, tiene espacios sumamente bonitos y que los conozco solamente por reportajes o fotos.

7 – ¿Cuáles son sus gustos?

R: Me encantan las caraotas y amo comer pasticho.

Karen Katiuska es una de las trabajadoras más expresiva de Somos Televisión, tiene sentimientos y un corazón enorme. Suele ser abierta cuando le mencionan lindos momentos o se le pregunta por quiénes han estado apoyándola, quizás suele ser seria, sin embargo; su nobleza, es inmensa, es por eso que, al respondernos sobre su padre, se quebró en llanto, demostrando el más profundo amor que tuvo, tiene y siempre tendrá hacia el ser que le dio la vida y los conocimientos para avanzar o resistirse jamás.

”A mi papá le dedico mis momentos en la Corporación Somos, porque fue él quien me dio ese empuje grande y asombroso. Él me dijo muchas veces «mama no renuncies a tus sueños, ese es un gran trabajo donde se te abrirán las puertas de la felicidad» y así pasó’’.

8 – ¿Cuál es su rol en la organización?

R: Mi rol dentro de la organización es muy amplio, yo voy desde el talento humano, administración; estoy pendiente si falta algo, lo que está, vendrá y también me he encargado de abrir la puerta, ser recepcionista, asistente del Lcdo. José Israel González e inclusive limpiar, es decir soy una persona bastante sencilla y humilde. Ser esa persona que está para los demás, también me encargo de ayudar a quien lo necesite.

”Como persona, soy seria, tal vez me verán así, sin embargo; soy muy humana’’

A pesar, de tener un rol distinto al del periodista y estar en una televisora; concretamente el trabajo del cual ella se encarga, es notable y da buenos resultados.

Somos TV cumplió 18 años y el día de la celebración, Karen estuvo muy ocupada. Se le vio muy enfocada, haciendo diferentes trabajos desde muy temprano e incluso fue una de las últimas en irse, siendo parte de el buen ejemplo venezolano. Gente como ellas, es la que necesita no solamente el país para prosperar y cambiar, sino también todos los que trabajamos, porque ver su dedicación y responsabilidad, nos inspira a mejorar.

9 – ¿Cómo se organiza para estar pendiente de cualquier detalle?

R: Durante la celebración del aniversario de Somos Televisión, estuve pendiente de todo lo que se estaba realizando durante el día, no sé cómo hago para estar al tanto de cada una de las cosas, es como un don que Dios me obsequió. Es él, quien me ha podido ayudar en muchos de los pasos que he logrado, es también el Lcdo. José González que con su experiencia maravillosa nos ayuda a mejorar en cualquier cosa, bueno su desempeño durante años en los medios, nos hacen evolucionar. Su visión es muy amplia.

Saber que Lcdo. José Israel ha sido parte fundamental en el desarrollo profesional de muchas personas, es importante ¿Cree que estar en Somos tv, Noticias Barquisimeto, La Romántica y Noticias Deportiva, signifique la puerta del camino al éxito para cualquiera?

Esto es una puerta a lograr lo que quieren y catapulta a los que en esta corporación trabajen. Durante años ha sido así, muchas personas han evolucionados tras estar aquí.

10 – ¿Cómo se visualiza en 10 años y qué mensaje le deja a los que quieren seguir sus sueños?

R: Me veo tranquila, estar disfrutando de mi tranquilidad y que mi compañero sea Dios.

A todos les diré que confíen en sí mismo, el rey celestial es el único que nos tiende la mano, nos ayuda y nos da amor, a parte de paciencia o perseverancia. Él nos otorga el perdón y nos deja el camino de saber que todo se puede lograr y salir adelante.

Para concluir ¿Alguna recomendación para los profesionales de Somos Televisión?

R: Que tengan más amor al trabajo, a la televisora y a la corporación, porque si lo tenemos, podemos lograr hacer cosas maravillosas y además de conocer muchísimas personas de nuestro interés y obviamente; ser responsables.

Edwin Sports Hevia @edwinhevia