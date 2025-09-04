Karate Venezolano femenino y masculino pone rumbo a Salzburgo, Alemania

Los criollos buscarán sumar puntos para el ranking de la Federación Mundial de Karate.

El karate venezolano mantendrá su calendario internacional a partir de este viernes 5 de septiembre en el K1 Serie A que se llevará a cabo en la ciudad de Salzburgo, Alemania.

Esta competencia, que se mantendrá hasta el domingo 7 de septiembre, forma parte del calendario para sumar puntos en el ranking de la Federación Mundial de Karate.

El campeón bolivariano, Alan Miquelena, y el campeón Centroamericano y del Caribe, Freddy Valera, serán los encargados de comandar la delegación masculina, donde también estarán Ricardo Pérez y Crixon Guzmán.

En la categoría femenina la selección venezolana estará conformada por Daniela García, Marianth Cuervo, Oriana Rodríguez, Eulimar Linares y la campeona de la Copa Internacional Simón Bolívar Génesis Oliveros.

El viernes arrancarán las competencias eliminatorias, semifinales y repechaje en el kata femenino, masculino y las competencias en el kumite en las categorías +68 kg y +84 kg.

Para el sábado se disputarán los pesos de -50 kg, -55 kg, -60 kg, -67 kg en la modalidad de combate. Ya el domingo se definirán los duelos en la categoría -61 kg, -68 kg, -75 kg y -84 kg.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder