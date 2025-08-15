Juventud Socialista de Lara respalda a Nicolás Maduro y rechaza sanciones de EE.UU

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) en el estado Lara se pronunció en un acto de apoyo al presidente Nicolás Maduro, reafirmando su lealtad ante las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos. Los jóvenes socialistas del estado rechazaron enérgicamente la recompensa ofrecida por el gobierno estadounidense para la captura de Maduro y otros altos funcionarios.

Francarlis Riera, diputada de la Asamblea Nacional y organizadora de la juventud socialista en la región, declaró que este pronunciamiento es un respaldo «contundente» al liderazgo de Maduro. «Creemos que es un precio que no es lo que nosotras y nosotros valemos, valemos mucho más que eso, nuestro presidente vale mucho más que eso y este pueblo rechaza ese costo», afirmó.

Riera hizo un llamado a todas las juventudes del país, «más allá de las creencias políticas», a unirse para defender la «democracia participativa y protagónica». La diputada enfatizó el compromiso de la juventud con el proyecto bolivariano, asegurando que continuarán formándose técnica y profesionalmente para servir a la patria.

Por su parte, Auka Cañizales, coordinador estatal de la JPSUV en Lara, ratificó el apoyo «irrestricto» y la «lealtad absoluta» al presidente Maduro. Cañizales criticó duramente al «imperio» por intentar imponer un precio a la vida de un líder que, en su opinión, ha guiado al pueblo venezolano a «cada una de las victorias».

El coordinador regional aseguró que el respaldo no solo viene de los equipos estatales, sino de las bases más profundas del partido, incluyendo los equipos políticos municipales y parroquiales, así como la «comuna joven» en cada rincón del estado. El acto culminó con la consigna «¡Yankee Go Home!», en señal de rechazo a la intervención extranjera.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto