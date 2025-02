Juventud eterna y bromas sin fin: La vida de los nacidos un 29 de febrero

Para la mayoría, el cumpleaños es una celebración anual, pero para quienes nacieron el 29 de febrero, la historia es diferente. Su cumpleaños es como un cometa, solo aparece cada 4 años. ¿Se imaginan cumplir años y mantenerse jóvenes al mismo tiempo?

Noticias Barquisimeto se aventuró a entrevistar a dos de estos seres especiales, Óscar Torres y Lendi Crespo, nacidos un 29 de febrero, para conocer sus experiencias.

Óscar, con una sonrisa considera su cumpleaños es exclusivo, ya que solo unas 600 personas de un millón pueden presumir de nacer en esta fecha. «Yo suelo celebrar mi cumpleaños en febrero, el 28, porque si lo hago el 1 de marzo, ya es otro mes que no corresponde al que nací». Además, bromea sobre la eterna juventud que le da su fecha de nacimiento: «Siempre he pensado que nacer en esta fecha te da la eterna juventud en todos los sentidos porque los cumplo cada 4 años».

Recuerda que en su adolescencia sus amigos le hacían bromas, y aunque ya no son tan frecuentes, aún escucha comentarios como «este año ni cumple porque no es bisiesto». Entre risas, cuenta que desde el 26 de febrero empieza a recibir felicitaciones, que se extienden hasta el 3 de marzo.

Y no crean que se libra de las bromas, ¡sus amigos lo molestan cada año no bisiesto! Pero él, con su astucia, publica fotos en redes sociales cada dos o tres meses con mensajes de agradecimiento por las felicitaciones, ¡y la gente sigue cayendo en la trampa!

Lendi Crespo, por su parte, celebra su cumpleaños el 1 de marzo, ya que para ella «el 28 de febrero aún no había nacido». Al igual que Óscar, se siente más joven, ya que «realmente si los cumplimos cada 4 años, para mí es la fecha exacta y de verdad especial el 29 de febrero. Aunque no es solo la apariencia física también me siento más joven espiritualmente».

Las bromas de sus amigos y familiares son constantes, pero ella se lo toma con humor, «este año no te toca», «siempre nos confundimos en el día para felicitarte», «así no te pones vieja», comenta Lendi entre risas.

Una de las anécdotas que más llenaron de alegría a Lendi, fue la del año 2024 sus compañeros de trabajo le organizaron una fiesta de cumpleaños, «sacaron la cuenta desde que nací y me colocaron en la torta un número 14, de verdad que fue una bella sorpresa y un momento muy gracioso para recordar».

Así que ya lo saben, si conocen a alguien nacido un 29 de febrero ¡felicítenlo con cuatro veces más entusiasmo!

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto