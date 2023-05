Juventud de partidos políticos en Lara pidieron expandir el RE al CNE

En esta actividad política estuvieron militantes juveniles de los partidos Acción Democrática en Resistencia, Futuro, Un Nuevo Tiempo, OFM, Copei y Primero Justicia.

Movimientos juveniles que conforman distintos partidos políticos en Lara se dieron cita en la sede del Consejo Nacional Electoral con el fin de entregar un documento a fin de que el ente rector amplíe los puntos de inscripción y reubicación de electores en el CNE de cara a los venideros comicios.

José Carlos Jimenez, Dirigente Juvenil del partido político Acción Democrática en Resistencia aseveró: “exigimos un punto al menos por municipio en el Estado, deberíamos tener un punto de inscripción en el Registro Electoral por parroquia. Si eso genera problemas logísticos para el CNE, entonces que, al menos coloquen uno en cada municipio y que se publique un calendario electoral este año de las elecciones venideras en 2024,” finalizó haciendo referencia a los comicios presidenciales.

El documento fue recibido y firmado por Carlos Torres, Director de registro electoral de Lara en las inmediaciones del CNE ya que no se les permitió acceso a la institución.

Por su parte, Soley Zambrano secretaria juvenil de Acción Democrática en Resistencia seccional Lara explicó que “existen en pleno 2023 más de 3 millones de jóvenes que aún no están inscritos en el registro electoral. En un país donde se supone que el 2024 es un año electoral para todos los venezolanos, ¿cómo es que un joven que se inscribió a finales del año 2022 aún no aparece en el RE actualmente? ¿Por qué no escuchar la petición en su perfecto derecho de la juventud? Esperamos como jóvenes venezolanos puedan resolver esta situación para beneficio del país” concluyó Zambrano.

En Venezuela los ciudadanos tienen derecho a inscribirse en el RE una vez cumplidos los 18 años de edad, pero a pesar de que la ley establece que esta plataforma debe actualizarse de forma “permanente e ininterrumpida”, se han realizado jornadas de inscripción solo en periodos cercanos a elecciones en la última década.

