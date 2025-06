Justin Bieber preocupa a sus fans con enigmáticos mensajes sobre el amor y la vida (+Fotos)

El cantante canadiense, Justin Bieber ha vuelto a encender las alarmas entre sus millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado una serie de mensajes que sugieren cierto estado de vulnerabilidad emocional.

Bieber compartió recientemente dos selfies en blanco y negro acompañadas de una contundente frase: «Estoy cansado de las relaciones por interés. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor». Esta declaración, aunque no especifica a quién va dirigida, ha provocado una ola de preocupación y especulaciones sobre su vida personal y profesional, que incluye a su matrimonio con la modelo Hailey Bieber.

En tal sentido, los mensajes de Bieber no se limitaron a esta declaración sobre el amor condicional, puesto que el artista ha utilizado sus historias de Instagram para compartir una serie de pensamientos introspectivos sobre la presión social, la religión y su salud mental.

Publicaciones como: «Así me siento después de que la gente me dice que hay más trabajo por hacer después de que ya he dado todo lo que tengo para dar» y «Dejen de hacer que su vida se trate de trabajo. Dios siempre te inspirará a querer trabajar más duro» revelan una aparente lucha interna con las expectativas y el éxito.

«…El amor no es un deber. El amor es un deleite»

Asimismo, la cadena de reflexiones del cantante también ha incluido alusiones al uso de sustancias y conceptos complejos como la lealtad. En una de sus historias, compartió una captura de pantalla de una respuesta de inteligencia artificial sobre el uso de sustancias para controlar las emociones. Además, el canadiense ha criticado el concepto de lealtad en las relaciones, y afirma que «La lealtad es un deber, es una obligación. Eso no es libre albedrío. El amor no es un deber. El amor es un deleite».

En medio de esta ola de mensajes preocupantes, Bieber publicó una imagen de una videollamada con su esposa, Hailey Bieber, acompañada del texto «Ese es un hombre que AMA a su esposa», en un aparente intento de disipar los rumores de crisis. Sin embargo, las especulaciones persisten, especialmente después de incidentes previos, como cuando el artista admitió haber minimizado a Hailey en una discusión, diciéndole que «nunca sería portada de Vogue», algo por lo que luego se disculpó públicamente.

La situación actual del cantante en redes sociales mantiene a sus fans y a los medios en alerta, a la espera de que el artista aclare la naturaleza de sus publicaciones o muestre signos de estabilidad.

Con información de Notitarde.