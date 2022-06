Justin Bieber pospone conciertos al sufrir una parálisis facial

El cantautor canadiense, Justin Bieber informó la cancelación de su gira que contemplaba diversos conciertos en varios países del mundo, tras sufrir una parálisis facial.

A través de Instagram, Justin Bieber pidió oraciones para su recuperación. «Los amo chicos y manténganme en sus oraciones», escribió.

«Hola a todos. Aquí Justin, quería ponerlos al día sobre lo que ha pasado. Obviamente como pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado «Ramsay Hunt», explicó el cantante sobre su padecimiento que le ha impedido ofrecer conciertos.

Leer también: Hamilton y Brad Pitt protagonizarán en una película de Fórmula 1

Este síndrome se caracteriza por presentar una erupción dolorosa cerca del oído, la cara o en la boca, es causado por el virus de la varicela-zóster, el cual infecta un nervio facial cercano al oído interno.

Además, Justin Bieber reiteró la información detallando que el virus le acató el nervio de su oído y el provocó una parálisis facial.

«Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis facial en este lado de mi cara», indicó.

Para los fans que a su juicio, se sientan «frustrados por la cancelación de sus conciertos», manifestó que no se encuentra físicamente capacitado para ejecutarlos

«Esto es bastante serio como pueden ver, me gustaría que no fuese así pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que parar y espero que lo entiendan. Voy a usar este tiempo para descansar, relajarme y volver a estar al 100% para poder hacer para lo que he nacido», apuntó Justin Bieber.

Con información de: VN