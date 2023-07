Juramentan a nuevas autoridades de la UCV con Víctor Rago como nuevo rector

El acto de juramentación de de las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) comenzó a las 11:30 de la mañana en el Aula Magna de la institución, en su campus de Caracas. Víctor Rago se juramentó como rector de la casa de estudio, Fátima Garcés como vicerrectora académica, José Balbino León como vicerrector administrativo y Corina Aristimuño como Secretaria.

Miembros de la comunidad ucevista, diplomáticos, representantes de otras universidades, funcionarios del cuerpo de bomberos y periodistas asisten al acto.

“Han pasado 14 años desde aquella infeliz sentencia del TSJ. Clara intromisión contra la autonomía venezolana (…)”, dijo Carlos Martín, presidente de la Comisión Electoral de la UCV, en su discurso.

Juramentadas las nuevas autoridades de la Unuversidad Central de Venezuela



Víctor Rago Rector

María Fatima Garcés VRAC

José Balbino León VRAD

Víctor Rago Rector

María Fatima Garcés VRAC

José Balbino León VRAD

Corina Aristimuño Secretaria

“Hoy estamos reunidos para juramentar a nuestras nuevas autoridades. Ayer conformaban dos grupos: salientes y entrantes. Pero debemos entender que en la UCV no hay salientes, nunca. El ucevista pertenece por derecho propio a nuestra universidad. Hoy conformamos un todo, defensores de la universidad. Apoyarla es defender la academia, la casa que ha vencido, vence y vencerá las sombras”, resaltó.

Rago fue elegido en una segunda vuelta el pasado 30 de junio, en un proceso en el que se enfrentó a Humberto Rojas, tras la primera vuelta que se pospuso por fallas de la comisión, pero que se concretó después de 14 años.

El nuevo rector recibió la orden José María Vargas en su primera clase de manos de la doctora Cecilia García Arocha, rectora saliente, quien ofreció un discurso antes de entregar la administración de la UCV a las nuevas autoridades.

También fueron juramentados los nuevos decanos de la casa de estudios.

Juramentados los nuevos Decanos de la Universidad Central de Venezuela pic.twitter.com/p5HGjMAIBJ — Viva la UCV (@VivaLaUCV) July 20, 2023

Discurso de García Arocha

Cecilia García Arocha entregó su cargo tras 15 años ocupando el principal puesto de la UCV.

“Los aciagos hechos políticos que surgieron en mi gestión sirvieron para alimentar mi fortaleza y multiplicar el amor por esta universidad”, expresó la rectora saliente de la institución y la primera mujer en ocupar ese cargo en toda la historia de la UCV.

“Un sincero reconocimiento a este magnífico personal docente (…) Me siento complacida en tenerlos hoy conmigo para entregar el cargo que ejercí por 15 años. Me siento inmensamente satisfecha de esta larga travesía, a la que llegué por elecciones y me retiro por elecciones”, añadió.

Recordó a Raúl García Arocha, su padre, y agradeció los valores inculcados en su familia. Dio las gracias también a todos aquellos que la acompañaron en su gestión, a los decanos salientes, presidentes de fundaciones, miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y profesores.

“En mi condición de rectora saliente quiero ratificar que soy, he sido y seré eternamente una amante plena de esta tricentenaria casa”, sostuvo.

