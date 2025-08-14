Junto al Poder Popular: Alcalde Yanys Agüero anuncia obras para la parroquia Aguedo Felipe Alvarado

En el marco de los 292 años de la fundación de Bobare

Cumpliendo compromisos asumidos durante la campaña y en el marco del aniversario número 292 de Bobare, el alcalde Yanys Agüero anunció junto a Ismael Palencia, Viceministro de Obras Públicas un conjunto de obras a ejecutarse en la parroquia Aguedo Felipe Alvarado en conjunto con la Gobernación de Lara y Comunas.

Alcalde Yanys Agüero anuncia obras para la parroquia Aguedo Felipe Alvarado



“Durante nuestro recorrido en campaña asumimos junto a los tres niveles de gobierno mejorar espacios públicos a corto, mediano y largo plazo, haremos un corredor, demarcaje, mejoramiento de fachadas e iluminación en el marco de los 292 años de Bobare”, aseveró la autoridad municipal que todas estas acciones son de calle y con el pueblo.

Por su parte, el Viceministro del gabinete de obras públicas expresó su voluntad y compromiso para la rehabilitación de espacios en Bobare con el acompañamiento del pueblo, las comunas y las instituciones del Estado.

El poder popular presente manifestó su agradecimiento con las autoridades que están dando respuesta a las peticiones realizadas en las distintas asambleas territoriales.

Miletza Carrillo, jefa de comunidad, señaló que se preparan con mucho amor y entusiasmo para celebrar el aniversario de Bobare; y que se está cumpliendo la promesa del Alcalde Yanys Agüero en rescatar los espacios públicos del pueblo, demostrando así su valor cultural, turístico, religioso e idiosincrasia.

Prensa Alcaldía de Iribarren