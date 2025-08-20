Junto a Panamá, Venezuela albergará en los Estadios Simón Bolívar y Fórum de La Guaira la Copa América de Béisbol

Junto a Panamá, serán las sedes del nuevo torneo que tendrá a las 12 mejores selecciones del continente.

Venezuela será sede una vez más de un torneo de béisbol profesional. Se trata de la Copa América de Béisbol, que fue anunciada oficialmente este martes en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

En el evento del anuncio estuvieron presentes Aracelis León, presidenta de Fevebeisbol y otras autoridades.

El torneo tendrá como participantes a Venezuela, República Dominicana, México, Cuba, Curazao y Nicaragua por el Grupo A. El Grupo B falta por definir, pero en general compiten las 12 mejores selecciones del continente.

El Estadio Monumental Simón Bolívar y el Fórum La Guaira serán las sedes del Grupo A. El Grupo B se jugará en Panamá y la fecha de realización será del 13 al 22 de noviembre.

Por parte del combinado nacional, el mánager no ha sido revelado pero según varias informaciones, pertenece al sistema MLB.

Finalmente, el certamen otorga puntos al Ranking WBSC Américas y servirá como clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año y los Panamericanos de 2027.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder