Julio Chávez es designado embajador de Venezuela en Panamá

El abogado Julio Chávez, ha sido designado como el nuevo embajador de Venezuela en Panamá. Chávez, quien es militante del PSUV y un fiel seguidor del Comandante Hugo Chávez, es también abogado de la República y anteriormente, se desempeñó como Alcalde del Municipio Torres.

Durante su gestión previa en Carora como alcalde, dejó una notable huella con contribuciones significativas en las áreas académica, musical, ambiental y vial.

A lo largo de 2022, Julio Chávez participó activamente en los esfuerzos para el restablecimiento de la paz y el diálogo entre Colombia y Venezuela. El objetivo principal de estas conversaciones fue asegurar la calma en la región, reimpulsar las relaciones comerciales bilaterales y consolidar la unión política y la seguridad fronteriza entre ambos países, acciones que se han reafirmado para garantizar la estabilidad regional hoy día.

Comunicado sobre la sección consular

La Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Panamá ha reabierto sus puertas, según un comunicado oficial.

«Hoy, 6 de octubre, vivimos una jornada emotiva, llena de alegría y reencuentro con nuestra comunidad venezolana en el marco de la jornada de entrega de pasaportes y prórrogas», describe el texto.

Esta actividad marca el inicio de una nueva etapa para la Sección Consular, reafirmando el espíritu de servicio y atención para los compatriotas en el exterior.

El comunicado concluye: «Seguimos avanzando con la Diplomacia Bolivariana de Paz, fortaleciendo los lazos entre nuestros pueblos».

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB