Julián Figueroa: quién fue y de qué murió el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, fue encontrado muerto a los 27 años el domingo 9 de abril en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. La información fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes. La famosa actriz costarricense, de esta manera, ha perdido a su único heredero y deberá despedirse de él.

Guardia pidió comprensión por el hecho de no poder contestar los mensajes y las llamadas por el fallecimiento de Julián. También manifestó que el deceso pasó cuando ella se encontraba en el teatro.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, dice la parte inicial del mensaje de Maribel Guardia, publicación que ha recibido miles de pésames de sus amigos y seguidores.

Explicó que el círculo más cercano de su hijo ha decidido darle el último adiós de forma reservada. “Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”, detalló la actriz en dicha red social.

¿Quien fue Julián Figueroa?

Julián Figueroa fue el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Nacido el 2 de mayo de 1995, tenía 27 años y también le siguió los pasos a sus padres en el plano artístico. Primero incursionó en la música, como su progenitor, y grabó los temas “Pídeme”, “Se supone” y “Ay amor”, con el apoyo de su madre y Marco Chacón.

En 2015, Julián tuvo la oportunidad de tener su primer trabajo como actor en la serie “Como dice el dicho”. Su participación en los capítulos del programa se mantuvo hasta 2020. Además, interpretó a su padre, en una versión más joven de Joan Sebastian, en 2006 en la serie biográfica producida por Carla Estrada en Las Estrellas.

Uno de sus últimos trabajos fue en la popular “Mi camino es amarte”, la telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Susana González. En dicha ficción, tuvo el personaje de Leonardo Santos.

En el plano personal, Julián Figueroa tuvo un hijo llamado José Julián junto a su esposa, la también cantante Imelda Garza-Tuñón. El niño nació en 2017, por lo que tiene la edad de 6 años.

¿De que murió Julián Figueroa?

Julián Figueroa murió a los 27 años por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, de acuerdo a la información difundida por su madre Maribel Guardia. Después de especulaciones y datos inexactos, la misma actriz costarricense se encargó de explicar de qué murió su único hijo.

“Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. (…) Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”, manifestó Guardia en su cuenta oficial en Instagram.

La actriz agradeció las muestras de cariño, pero dijo que no podía contestar ni los mensajes ni las llamadas porque se encontraba abatida por la repentina muerte de su único hijo. Pidió, además, que los medios de comunicación y la población en general respeten su privacidad “y el doloroso momento que pasamos”. “Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento”, detalló.

También se supo que Maribel Guardia decidió cremar los restos de Julián Figueroa, de acuerdo a la periodista María Luisa Valdés Doria. Además, medios locales informaron que el actor fue velado en estricto privado en la casa de la famosa celebridad mexicana.

Horas antes de la publicación de Guardia, un médico que estuvo en la casa de Julián Figueroa descartó que se haya encontrado alguna sustancia en el fallecido y declaró a la prensa que se trató de un deceso natural. “No hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural”, explicó el especialista ante las cámaras de medios como Telediario.

Un día antes de morir, Julián recordó a su padre Joan Sebastian en su cuenta oficial de Instagram. Dijo que lo más quería era volver a abrazar a su padre, quien murió en 2015: “Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más”.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. (…) Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, escribió Figueroa.

¿Quien es Imelda Garza-Tuñon, esposa de Julian Figueroa?

Imelda Garza-Tuñón fue la esposa de Julián Figueroa, con quien tuvo un hijo llamado José Julián. Nacida el 5 de diciembre de 1996, en Veracruz, tiene 27 años de edad. La madre del único nieto de Maribel Guardia también forma parte del mundo artístico: es cantante y actriz. Antes de esas facetas, también destacó como modelo.

Garza-Tuñón tiene 218 mil seguidores en su cuenta oficial en Instagram, donde sube fotografía y videos de su trabajo como artista, además de momentos con su familia, antes de la muerte de Julián Figueroa. También le ha dedicado publicaciones a su suegra, por su cumpleaños, a quien llama como “tía” de cariño.

“Muchas felicidades a esta bella mujer que quiero mucho por su capacidad de ver siempre lo bueno, ayudar a todos los que lo necesitan y de hacer mejores los momentos difíciles. Por muchos cumpleaños más”, escribió la viuda de Julián Figueroa sobre Maribel Guardia en 2021.

Con información de: Mag