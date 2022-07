Juicio por el oro venezolano vuelve a los tribunales de Londres

Este miércoles 13 de julio se retoma el litigio que se mantiene con Reino Unido por el oro de la República, valorado en más de mil millones de dólares, confiscado por la justicia británica.

El juicio se llevará a cabo en un tribunal comercial de la alta corte de Londres entre este miércoles 13 y el próximo lunes 18 de julio. De este tema, durante la instalación del Congreso para la Nueva Época, el viernes en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, adelantaba que el Banco Central de Venezuela (BCV) defendería, su derecho sobre las reservas en oro secuestradas por el Banco de Inglaterra, e instó a las demás naciones a no colocar su oro en esa entidad inglesa.

“Lo que está en juego para Venezuela son sus activos, es el oro. Pero, lo que está en juego para las instituciones inglesas, es el significado de credibilidad, de poder ser un espacio que brinde neutralidad y justicia a todos los bancos centrales que toman la decisión de poner en su custodia, en sus bóvedas los activos de cada República”, ha referido el presidente del BCV, Calixto Ortega.

La sentencia no se anunciará de inmediato, pero la jueza Sara Cockerill dijo saber que «todo el mundo quiere que dicte una resolución bastante rápido». Este juicio «determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí», subrayó Richard Lissack, abogado del gobierno bolivariano, en una vista preliminar celebrada en junio.

Vale recordar que desde el año 2019 las autoridades británicas decidieron aliarse con el opositor Juan Guaidó, quien ordenó al Banco de Inglaterra que no entregara potestad sobre los bienes de la República a otra representación que no fuera la designada por él, desconociendo a la junta directiva legítima de Venezuela presidida por Calixto Ortega. Entretanto el banco ha manifestado que no le quedaba claro a que autoridad debe acatar.

