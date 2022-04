Jueves Santo: Cristo nos abre las puertas del cielo con su pasión muerte y resurrección

Hoy Jueves Santo iniciamos en la Santa Madre Iglesia 💒👨‍👩‍👧‍👦 el Triduo Pascual (3dias) jornadas para reflexionar sobre la ORACIÓN, PASIÓN Y MUERTE del Señor, lo cual nos prepara para la Pascua (Paso del Señor) que se traduce en Jesús Resucitado tras vencer a la muerte. ✝️🤍

Recordemos no hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que no sepa, no hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore. 😇

Tengamos Fe que Dios nos ama y que todo lo pidamos desde lo más profundo de nuestro corazón ❤️ Él oirá nuestras súplicas exaltando su Misericordia y Providencia. 🙏🏻

» Quien hace el bien, invierte en la eternidad» (S.S Francisco)

FelizSemanaSanta 😷🤜🏻