Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Tenis de mesa Venezolano en la lucha por las medallas

Los criollos lucharán por subir a los primeros 3 puestos de la disciplina este domingo.

La delegación del tenis de mesa comenzó firme en el estadio de la Secretaría Nacional del Deporte en Asunción, Paraguay con sendos triunfos en doble mixto y en individual femenino y masculino.

La dupla nacional conformada por Dakota Ferrer y Carlos Ríos superó con notas altas los primeros dos compromisos del evento.

Clasificación peleada

A primera hora dieron cuenta de la representación de Cuba con marcador final de 3 a 1. En este primer compromiso la mayor de las Antillas había ganado el primer juego, pero la dupla venezolano revirtió el marcador y cambió la historia.

En el partido de octavos de final también superaron 3-1 a la República Dominicana, un rival más complicado que hizo sudar a Ferrer y Ríos, pero lograron reponerse y avanzaron a los cuartos de final, instancia donde se verán las caras contra Brasil.

Triunfo contundente

Por su parte, en individual masculino, Jesús Tovar derrotó en ronda de 32 a Manie Elutherie de Santa Lucia 4 juegos a 1 en parciales de: 11-7, 11-9, 5-11, 11-5 y 11-7.

Luego de Tovar fue Dakota Ferrer quién también comenzó con victoria 4-0 (15-13, 13-11, 11-9 y 11-9) sobre María Araya de Costa Rica, que ofreció resistencia, pero la venezolana sacó su casta ganadora.

Para cerrar los individuales, Carlos Ríos ganó con total facilidad al salvadoreño Ángel Amaya por 4 a 0, 11-8, 11-8, 11-5 y 11-5.

De esta manera los tres venezolanos estarán en octavos de final este domingo 17 de agosto en búsqueda de medallas para la delegación criolla.

La única derrota de Venezuela fue en dobles masculino, en el que Jesús Tovar y Carlos Ríos cedieron 3-0 ante Argentina.

La acción continúa este domingo en el estadio de la Secretaría Nacional del Deporte donde los venezolanos lucharán por subir al podio.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder