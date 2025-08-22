Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Lucha libre Venezolana se colgó tres preseas doradas

Alexa Álvarez, Astrid Montero y Gilbery García fueron las encargadas de dominar las competencias.

La lucha libre venezolana demostró que fue a competir a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 tras sumar tres preseas doradas y así asegurar los boletos para Lima 2027.

Leer También: La Vinotinto de las Alturas reta hoy a Canadá en el inicio de la FIBA AmeriCup Nicaragua 2025

Alexa Álvarez, Astrid Montero y Gilbery García dominaron sus respectivas categorías para quedarse con las medallas de oro, mientras que Nohalis Loyo (50kg) también colaboró con una presea de bronce.

La primera en sumar un nuevo oro al listado criollo fue Álvarez en la categoría de 53 Kg, donde derrtó a a colombiana Yusmy Chaparro 11-0 para quedarse con el título.

“No pensé que podría llevarme la medalla de oro, ya que en el clasificatorio quedé de última. Pero me dije ‘ya estoy aquí’ así que a dar el todo por el todo en la final”, dijo al equipo de prensa del Mindeporte.

Por su parte, Montero sumó la segunda dorada en los 62 kg al derrotar en la gran final a la cubana María Santana, duelo que estuvo algo complicado para ella pero en el que logró remontar y dejar un 12-1.

El trío de oro fue completado por García en los 68 kg, jornada en la que superó a la estadounidense Brooklyn Hays, dejando un ajustado marcador de 4-2.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder