Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Los criollos Carlos Córdoba y María Rojas y sumaron medallas de plata y bronce en atletismo

Una medalla de plata y una de bronce fue lo que sumaron estos atletas en Asunción 2025.

Venezuela sumó par de medallas en el atletismo. Una de bronce en los 800 m planos gracias María Rojas y una de plata por parte de Carlos Córdoba en el decatlón, eventos desarrollados en el Estadio de Atletismo del Comité Olímpico de Paraguay en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La primera en conseguir medalla fue María Rojas en los 800 metros planos tras paralizar el reloj en 2:06.10. La plata fue para Avery Pearson de Canadá con crono de 2:06.09 y el oro lo consiguió Sabrina Pena de Brasil con tiempo de 2:05.87.

“Primeramente agradecida con Dios, estoy muy feliz y orgullosa de haber obtenido una medalla para mi país, eso representa muchísimo para mí como atleta. Me mentalicé en la estrategia y en mantenerme positiva con mucha fe para obtener mi medalla”, expresó Rojas.

Por su parte, Carlos Córdoba logró el metal de plata tras sumar un total de 7393 puntos. El oro lo obtuvo el cubano Josmi Sánchez con un total de 7550 puntos y el bronce fue para el chileno Max Moraga con 7304 puntos, sumatoria de las 10 pruebas que disputaron: 100 m planos, salto de longitud, impulso de bala, 400 m planos, salto de altura, 110 m con vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina, 1.500 planos.

“Dios desde un principio me dió la confianza. Fue algo que estaba buscando por mucho tiempo, venía de muchas cosas fuertes como lesiones, siempre quise estar en estos juegos panamericanos y gracias a Dios lo logré y aquí estamos”, señaló Córdoba.

Así mismo, también habló de los eventos donde se sintió mejor “en el salto alto me sentí muy cómodo, en los 1.500 m también, sentí que lo disfruté porque sabía que tenía una medalla segura y salí a correr, en el lanzamiento de disco mi mejor marca era de 42 y salió ese 44 que hasta yo quedé impresionado, al igual que la jabalina, en el último lanzamiento me fue super bien y obtuve una buena marca”, comentó Córdoba.

Con estas preseas, el atletismo venezolano acumula un total de tres medallas, dos de plata y una de bronce.

