Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Las duplas de Voleibol de playa femenino y masculino de Venezuela directo a cuartos de final

La representación nacional en Voleibol de playa buscará sumar una nueva medalla en Asunción 2025.

Venezuela entró en la fase final del torneo de voleibol de playa en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con las duplas masculina y femenina metidas en la ronda de los ocho mejores.

La jornada inició con una gran victoria de la dupla femenina de Sara López y Darlin Rodríguez 2-1 contra las brasileñas Carolina Salaberry y Julia Vieira).

Rival complicado

“El partido de esta mañana lo saldamos con victoria, perdimos el primer set. Fue un partido muy duro. Un contrincante complicado de verdad. Ellas son muy buenas. Pero nosotras conseguimos la victoria. Nos pudimos adaptar a cualquier circunstancia que hubo en el partido y gracias a Dios, obtuvimos la victoria”, contó Rodríguez luego de levantar el partido que terminó con parciales de 16-21, 21-19 y 15-12.

”Si no ganamos ese partido, tendríamos que hacer octavos para buscar los cuartos de final. Era más complicado y se iba a hacer más fuerte. En cambio, ya pasamos directo a cuartos por lo que era un partido esencial”, enfatizó López sobre la victoria que les permite jugar solo en horas de la tarde de este miércoles.

Confianza y ritmo

En el turno de la tarde, las chicas mantuvieron el invicto 2-0 (21-6, 21-8) ante Ana Arévalo y Danna Aguilar de Guatemala.

“Con el partido de la mañana (ante Brasil) empezamos ya a tener la confianza, nuestro ritmo. Lo que venimos trabajando”, aportó Rodríguez, en el complejo de voleibol de playa del Comité Olímpico Paraguayo.

Clima loco

En masculino, Esyenser Delgado y Juliángel Vargas vencieron en el primer partido a Uruguay (Roberto Hernández y Mikhail Cuadrado), 2-0. Luego, clasificaron directo a cuartos de final al vencer a Canadá.

“Un clima un poco loco acá en Paraguay. Frío, lluvia, calor, sol. De verdad no sabemos que nos espera el día de mañana. Pero muy contentos hoy por las dos victorias gracias a Dios. Estuvimos todo el día acá, pero nos preparamos para todo este tipo de cosas y muy contentos y orgullosos del trabajo realizado”, aseguró Delgado sobre el día lleno de tormenta en la capital paraguaya.

“Venimos con el foco puesto. Temprano nos tocó contra nuestros compañeros de Uruguay. Está vez nos tocó salir victoriosos a nosotros”, asomó Vargas sobre la victoria 21-11 21-17 ante Uruguay.

“Contra Canadá fue un excelente partido. Siempre salimos con el objetivo claro de ganar y dar lo mejor de todo dentro del terreno”, continuó Vargas acerca del 21-11, 21-14 ante David Chaput y Cameron McGregor.

Aún con partidos por jugarse este miércoles, Venezuela espera la definición de contrarios. “Ya mañana es otro día, una nueva oportunidad. Saldremos enfocados igual a buscar la victoria. Por ahora estamos esperando rival, pero saldremos con la misma mentalidad ganadora”, definió Vargas.

Aloys Marín / Prensa Venezuela

Hender «Vivo» González

Con información de Líder