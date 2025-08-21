Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Juan Díaz suma oro para Venezuela en lucha grecorromana

El atleta consiguió su cupo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La lucha inició con fuerza su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 gracias a la medalla de oro conquistada por Juan Díaz, quien logró dominar la modalidad grecoromana en los 97 kg.

Díaz logró superar al argentino Ricardo Gómez 5-1 en los cuartos de final y posteriormente superó de forma contundente 9-0 al brasileño Thalyson Aleixo.

Ya en la final de la competencia el criollo mantuvo el mismo temple de sus combates anteriores y logró superar al mexicano Dorian Trejo con un marcador de 5-3 para colgarse la presea dorada.

En ese último combate, Díaz sumó un punto y por pasividad el representante de México terminó con el cuerpo en el colchón, lo que le permitió mantener el ritmo del encuentro.

“Fue una batalla dura, estos fueron mis segundos Juegos Panamericanos Junior, en los primeros agarré bronce y tuve esa espinita», expresó el atleta a Prensa Mindeporte.

«Ahora la gente me conoce, los adversarios se entrenaron para mí, porque sabían que me iba a llevar la victoria”, agregó el luchador que logró su cupo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

