Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jesús Castro se trajo el oro para Venezuela en Karate

El criollo sumó una presea más para Venezuela en los Panamericanos Junior.

Jesús Castro llegó a Paraguay con una misión que se había trazado desde el año 2024, cuando se enteró que estaría en los presentes en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y la cumplió con creces al subir a los más alto del podio en karate.

Leer También: Brasil: Selección de fútbol de Amputados de Venezuela disputará las eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026

Castro superó su travesía en la ronda de grupos, ganando 2 combates, empatando uno y luego llevándose la mejor parte en la semifinal al derrotar 9-3 al mexicano Yoshii Hayato.

«Me enfoqué desde el primer combate, pudo ir sacando pelea a pelea, me mentalicé desde el primer día y vine a ganar medalla», comentó Castro.

Triunfo por puntos

En el duelo final Castro enfrentó al brasileño Lucas Menezes en la disputa por el oro y ganó por puntos en un cerrado 3 a 2.

«Gané y no sentía nada, no sabía que pasaba, solo sabía que había ganado, mi mamá me llamó, no dejaba de decirme que me amaba, todos me han apoyado, papá, mamá, tíos, abuelos, federación, compañeros, mi entrenador, el ministro, todos, esto es por y para Venezuela, no cambiaría esos colores nunca», añadió el medallista de oro y que también consiguió el pase a Lima 2027.

Duelo parejo

Por su parte, Karinne Tirado ganó su primer combate a la puertorriqueña Yaleika Mónica, y luego no pudo ante la mexicana Ana Herrera con quién cayó por 7 a 2 y cerró su participación en un parejo duelo contra la argentina Micaela Pacheco.

El karate venezolano verá acción este sábado, en el último día de competencias, por medio de Sebastián Chirinos en los -60 kg y Ana Vázquez en los -50 kg en busca de sumar nuevos metales al país.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder