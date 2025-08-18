Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: El Venezolano Jesús González se anotó en la final de saltos ornamentales

El venezolano terminó quinto en la prueba de clasificación de la plataforma de 10 metros en ASU2025.

Jesús González acumuló 385.60 puntos para terminar quinto en la prueba de clasificación de la plataforma de 10 metros en los saltos ornamentales y disputará la final en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

“Respecto a la puntuación que hice, estoy muy contento con mi resultado. Sé que en la final lo haré mucho mejor para buscar el podio panamericano”, aseguró González.

El clavadista logró puntajes consecutivos de 56.00, 68.00, 66.00, 66.00, 67.20 y 62.40. “Es muy importante ser constante en los clavados, como lo acabo de demostrar ahora, ya que hacemos seis saltos y la acumulación de esos seis saltos es lo que nos ayuda. Ser constante en la competencia es muy bueno también”, agregó.

Por su parte, Luis Guaidó tuvo problemas en su primer salto (9.60 puntos) y luego de la segunda ronda donde consiguió 19.50, se retiró por molestias en una de sus manos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder