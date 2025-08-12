Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: El Venezolano Douglas Gómez entre los 10 mejores en Tiro Deportivo

El venezolano culminó en el séptimo lugar de la pistola de aire 10 metros en el estreno de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Douglas Gómez firmó la mejor actuación en el estreno del tiro deportivo de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, al culminar en el séptimo lugar de la pistola de aire 10 metros, en una jornada en la que también vieron acción Anasoli Rodríguez y Mirela Herman.

El trío llegó al polígono de tiro del Comité Olímpico de Paraguay bajo el frío de una mañana que marcaba 6° grados de temperatura y compitieron en la prueba individual de pistola de aire 10 metros.

Para ellos fue la primera vez que vestían el tricolor nacional en un evento disciplinario. El encargado de cortar fue el hijo del homónimo atleta olímpico en París 2024, el más pequeño de la familia con tradición en el deporte, y además el único varón del equipo que viajó a Paraguay.

Pasó a la final

Douglas inició la competencia a las 8:30 a.m. hora local con 18 participantes de más de 10 naciones de América. Luego de la primera ronda de clasificación de 60 disparos finalizó con una sumatoria de 90,95,93,91,97,94; para un total de 560-6x, que lo ubicó en la quinta posición y le dio acceso a la final.

A las 10:45 a.m. hora local, arrancó la tanda decisiva. Gómez apuntó para 48.9 en la primera ronda de cinco disparos, y 46.9 en la segunda ronda.

De allí inició la ronda de eliminación después de cada dos disparos, en la que no pudo colarse en la disputa de medallas y se quedó con la séptima posición de la tabla con 132.1 puntos en total.

Trabajo técnico

“Estamos muy contentos con el resultado obtenido y por ser finalista panamericano. Tenía ansiedad por competir y por hacer todo el trabajo técnico que había planeado, pero me sentí bien en la competencia”, expresó luego de salir de la zona de ejecución de sus disparos.

Entre tanto, Anasoli Rodríguez y Mirela Herman no consiguieron el esperado boleto a la final y bajaron sus armas luego de terminar la ronda de los 60 disparos iniciales.

Rodríguez finalizó en la posición 12 luego de disparar para un total de 533-6x, divididos en 88,94,89,87,89,86. Mientras que Herman sumó 88,87,90,87,88,91 para un total de 531-1x.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder