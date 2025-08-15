Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: El Venezolano Arlex Méndez se cuelga bronce en ciclismo

El criollo registró un total de 122 puntos para quedar en la tercera casilla del torneo.

Venezuela sumó una medalla de bronce a su listado en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 gracias a la actuación del ciclista de pista, Arlex Méndez, específicamente en la prueba de ómnium masculino.

El criollo debutó en la competencia en la cuarta posición de la persecución por equipos masculino, donde mostró parte de sus habilidades en la pista.

En la jornada de este 14 de agosto empezó en el evento que reúne cuatros carreras demandantes con un cuarto lugar en el scratch y 34 puntos en la cuenta. Posterior a eso, quedó cuarto en la carrera de tiempo, sumando otros 34 puntos.

Ya en la carrera de eliminación, Arlex finalizó sexto con 30 puntos para acumular un total de 98 unidades, quedando empatado en la tercera posición de la clasificación general.

La competencia se definió en la carrera por puntos, donde Méndez sobrepasó las 80 vueltas en la pista con un gran aguante y sumó 24 tantos que totalizaron 122 para poder colgarse el bronce.

El oro de esta competencia se lo quedó el argentino Santiago Gruñeiro con 146 puntos, mientras que la plata fue para el chileno Diego Rojas con 140 unidades.

“Fue una medalla muy luchada, se nos escapó la de plata por muy poco. Estoy muy contento porque hemos venido trabajando para esto, hace un mes tenía una lesión muy dura y estoy me llena de motivación para seguir trabajando porque sé que estoy haciendo las cosas bien”, expresó el criollo a la prensa de Mindeporte.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder