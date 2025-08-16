Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Ciclismo Venezolano de pista cerró con bronce

Venezuela se subió al podio a pesar de las dificultades sufridas por el equipo y se adjudicó el bronce.

El ciclismo venezolano con Olviángel Castillo y Yeniret Roa ganó la medalla de bronce tras concluir con 22 puntos en la prueba de madison femenina tras Colombia (57) y Chile (49) en el último día de competencia de este deporte en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

“Estuvimos muy cerca de la medalla y hoy dimos lo mejor de nosotras. Fue una prueba bastante complicada de principio a fin , pero ha sido un trabajo bastante fuerte como para dejar todo a la mitad, pero el trabajo nos motivó a luchar por la medalla y el día de hoy la obtuvimos”, afirmó Castillo, luego de la premiación.

«La peleamos muy fuerte de verdad a pesar de que tuve gripe, pero le doy gracias a todos los que nos están apoyando, a mis padres y a todas esas personas que está allá en Colón, apoyándonos”, agregó Roa.

Esprints positivos

Venezuela sumó en todos los esprints. La constancia hizo sumar seis segundos puestos, de ocho posibles. “Fue una carrera individual. Vimos la estrategia de los demás países y pensamos que debíamos moverla al principio con Chile y Colombia y tratamos de estar allí siempre metidas. Una prueba bastante fuerte donde siempre hay que estar bien ubicadas en los esprints”, afirmó Castillo.

Las criollas mantuvieron el tercer lugar prácticamente desde el primer esprint en la justa de 80 vueltas con sumatoria de puntos cada 10 giros.

Perdió la línea

Carliany Martínez hizo lo propio en la final del keirin femenino con 12.091 venciendo a la subcampeona mundial Makaira Wallace de Trinidad y Tobago, en una prueba en la que Colombia se llevó oro y plata con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar.

Sin embargo, la venezolana fue descalificada por no mantener su línea de carrera en los últimos 200 metros. Jalymar Rodríguez, finalmente se quedó con el cuarto puesto.

En la primera ronda del keirin masculino, Carliany Martínez se ubicó tercera en la serie 1 con 12.254 segundos tras Salazar de Colombia y Wallace de Trinidad. Jalymar Rodríguez en la serie 2 también logró el pase a la final con 13.273, segundo lugar, tras Stefany Cuadrado.

En las eliminatorias del keirin masculino, Alberto Torres entró segundo en la serie 2 con 10.911. Sergio Garcés terminó sexto en la serie 1 con 11.817 segundos. Garcés con 11.404 fue quinto en la decisión del séptimo al 12. Finalmente en la sumatoria, cerró en la casilla 11.

Madison accidentada

En la madison masculino, con la caída de un corredor argentino en la vuelta 75, Arlex Méndez también se fue al suelo. Winston Maestre asumió el peso de la prueba por Venezuela pero 20 vueltas más tarde, el ritmo de la justa y el desgaste de ambos, produjo el abandono de la pareja nacional. Venezuela había acumulado ocho puntos y se ubicaba quinta en la tabla.

Torres con 11.773 segundos terminó en la sexta casilla en la final del keirin masculino en la última prueba del calendario del ciclismo en Asunción.

La medalla de Roa y Castillo se une a la prese a de plata de Alberto Torres en la velocidad masculina y al bronce de Arlex Méndez en el ómnium masculino.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder