Juegos Mundiales de Chengdu, China: La Venezolana Luisaigna Campos logró la plata en 54 kg de sambo

La criolla fue derrotada por la uzbeka Gulsevar Urakova con marcador 3-1.

La atleta venezolana Luisaigna Campos se colgó la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Chengdu, China 2025 en la modalidad de -54 kg del Sambo, competencia en la que fue superada por la uzbeka Gulsevar Urakova.

La criolla inició su participación en este torneo en los cuartos de final, enfrentamiento en el que derrotó a la rusa Mariia Doroshenko por un amplio marcador de 9 a 1.

Posterior a esto, la campeona mundial avanzó a semifinales para dominar 8-0 a la kirguís Akak uson Kyzy, logrando dar el pase a la final. Sin embargo, la mencionada uzbeka logró acabar con su racha por un ajustado marcador de 3-1.

Esta se convierte en la segunda medalla obtenida por Venezuela en los Juegos Mundiales de Chengdu tras el bronce alcanzado por la selección nacional de softbol masculino.

En declaraciones al equipo de prensa del Ministerior de Deporte, Campos destaco que se siente toda una ganadora por lo alacnzado en la competencia y pretende seguir trabajando para mantenerse en la élite.

«Siento que esta medalla de plata es con sabor a oro, porque luché esa final con todo mi corazón para lograr esa victoria pero no era para mí», expresó.

