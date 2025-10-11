¡Juego inolvidable! Marineros de Seattle avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras vencer a Tigres de Detroit en la entrada 15

Sequía rota: Los Marineros del venezolano Eugenio «Bolibomba» Suárez regresan a una Serie de Campeonato.

Con esta victoria, los Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA).

Se vivió un clásico de Postemporada este viernes en el T-Mobile Park de Seattle, donde los Marineros y los Tigres de Detroit disputaron un emocionante encuentro, digno de una instancia definitoria. El compromiso se extendió hasta las entradas extras para definir al ganador.

El Desarrollo del Juego

Los Marineros abrieron la pizarra en la parte baja de la segunda entrada. El inicialista Josh Naylor conectó un doblete ante el abridor Tarik Skubal. Posteriormente, Naylor se robó la tercera base y anotó con un elevado de sacrificio de Mitch Garver.

Los Tigres voltearían el marcador en la parte alta de la sexta. El campocorto puertorriqueño Javier Báez conectó un doblete ante el derecho George Kirby, abridor de Seattle. Acto seguido, el jardinero Kerry Carpenter sacó la bola por todo el jardín central, poniendo el marcador 2-1 a favor de Detroit.

Una entrada después, el segunda base de los Marineros, Jorge Polanco, recibió un boleto con un out. Tras un strikeout, Josh Naylor conectó un sencillo para colocar corredores en primera y segunda con dos outs. En ese momento, el venezolano Leo Rivas, quien ingresó como bateador emergente, pegó un imparable al jardín izquierdo para empatar las acciones a 2-2.

Aunque ambos equipos tuvieron corredores en posición anotadora en las entradas siguientes, ninguno logró conectar el batazo decisivo para terminar con la agonía. Los Marineros utilizaron siete lanzadores, mientras que los Tigres usaron seis.

En la decimoquinta entrada, el relevista de Detroit, Tommy Kahnle, llenó las bases para los Marineros. Con un out en la pizarra, Jorge Polanco conectó un sencillo al jardín derecho para dejar en el terreno a los Tigres con un marcador final de tres (3) carreras por dos (2).

Algunos Datos Históricos

Los Tigres de Detroit no clasifican a la Serie de Campeonato desde la temporada 2013, cuando cayeron en cinco encuentros ante los Boston Red Sox. Por su parte, los Marineros no alcanzaban dicha instancia desde la temporada 2001, cuando perdieron en cinco juegos ante los New York Yankees.

En los últimos 25 años, los «Bengalíes» han perdido dos Series Mundiales (2006 ante St. Louis Cardinals y 2012 ante San Francisco Giants), y no ganan el Clásico de Otoño desde la temporada de 1984. Los Marineros, en contraste, siguen siendo uno de los pocos equipos de las Grandes Ligas que jamás han llegado a la Serie Mundial.

Hender «Vivo» Gopnzález

Con información de Meridiano