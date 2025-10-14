Juego 2 de la SCLA de MLB: El Venezolano Eduard Bazardo ganó a los Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle se va a casa con ventaja 2-0

El criollo es el 14° con victoria en Postemporada y ahora los Marineros (10-3 en J2 ante Toronto) van a Seattle con ventaja en la serie 2-0.

Eduard Bazardo volvió a tener otra destacada actuación en la loma y, ahora, con su primera victoria en una Postemporada, fue uno de los artífices del triunfo de los Marineros de Seattle en el segundo juego ante los Azulejos de Toronto por 10-3 y así enviar todo a su casa en búsqueda del boleto a la Serie Mundial.

El derecho Venezolano ingresó al montículo del Rogers Centre a relevar a Logan Gilbert en el cuarto tramo. Su trabajo lo mantuvo en el juego durante dos innings (hasta el quinto) y pudo retirarlos con 30 lanzamientos, 21 en strike, de solo un hit y con un ponche. Así, el diestro se convirtió en el criollo 14 con al menos una victoria en la Postemporada.

El equipo de la «M» comenzó ganando el partido en el primer episodio, cuando Julio Rodríguez sacó la pelota con dos compañeros a bordo para colocar 3-0 la pizarra. Toronto no tardó en responder y en ese mismo capítulo descontó con dos rayitas, remolcadas por Lukes y Kirk, para empatar en la segunda entrada con otra empujada de Lukes.

El pitcheo de Seattle mejoró y eso les permitió retomar el control del juego en la alta del quinto inning con tres carreras con el cuadrangular con dos en base de Jorge Polanco Pero no quedaría ahí, pues en el sexto fabricarían una más con sencillo de Crawford y en el séptimo llegaría el vuelacercas de dos rayitas de Naylor para encaminar a los Marineros al triunfo.

Ahora, los dirigidos por Dan Wilson se colocan 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA). Van a su casa a buscar las dos victorias que necesitan para avanzar por primera vez en su historia a la Serie Mundial.

Bateadores criollos en la victoria de Bazardo y Seattle

Eugenio «Bolibomba» Suárez (Sea): 4-1 con anotada, boleto y dos ponches. Cubrió la tercera como titular. Promedio .138 en Postemporada.

Leo Rivas (Sea): 1-0, boleto y anotada. Entró como emergente y se quedó como designado. Promedio .250 en Postemporada.

Andrés Giménez (Tor): 3-0, con boleto y ponche. Titular del campo corto. Promedio .190 en Postemporada.

