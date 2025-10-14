Juego 1 de la SCLN de MLB: Dodgers de Los Ángeles ganan a Cerveceros de Milwaukee 2-1 gracias a joya monticular de Blake Snell

El conjunto angelino venció 2-1 a Cerveceros en el Juego 1 de la NLCS.

El conjunto de los Dodgers de Los Ángeles dio el primer paso para revalidar su titulo el año pasado al vencer con pizarra de 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

Los dirigidos por Dave Roberts fueron guiados por una magistral apertura del zurdo Blake Snell quien pintó de blanco la ofensiva de los Cerveceros durante ocho entradas completas, no regalo boletos, permitió un solo hit y abanicó a 10 rivales.

Freeman brilló a la ofensiva

En la parte alta de la sexta entrada, Freddie Freeman rompió el empate con cuadrangular solitario ante Chad Patrick por el jardín derecho que le daba ventaja a los Dodgers, una ventaja que mantendrían a lo largo de todo el compromiso.

La carrera del seguro llegó en el noveno episodio, con las bases llenas, el relevista Abner Uribe le dio boleto a Mookie Betts para ponerle cifras definitivas al compromiso.

Los lupulosos descontarían en el cierre del noveno gracias a un elevado de sacrificio de Jackso Chourio ante Roki Sasaki quien no pudo llevarse el salvado. Pero se quedaron cortos en su intento de empatar al dejar las bases llenas.

Snell histórico

El zurdo Blake Snell se convirtió en el tercer lanzador en la historia con una apertura de ocho innings, 10 ponches y un hit en un juego de postemporada. Uniéndose a: Roger Clemens (2000) y Mike Mussina (1997). Además, es el primer pitcher en hacerlo sin regalar bases por bolas.

Dodgers con ventaja histórica

En las últimas cinco temporadas, el equipo que gana el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ha avanzado a la Serie Mundial en tres oportunidades.

Hender «#Vivo» González

Con información de Meridiano