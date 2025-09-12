Judo Venezolano asume nuevo reto en el Campeonato Panamericano Senior Cancún, México 2025

Los venezolanos Jender Guevara y Ángel Harry afrontaran el reto en evento continental.

Dos judocas nacionales competirán durante el fin de semana en el Campeonato Panamericano Senior de la modalidad kata que abre el telón este viernes y se disputará hasta el domingo en Cancún, México.

El equipo nacional está conformado por los atletas Jender Guevara y Ángel Harry quienes viajan bajo la dirección del entrenador Luis Jiménez.

Selectivo centroamericano

El evento continental de judo servirá como primer selectivo de la modalidad kata a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a la vez que será preparatorio a los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho, evento multideportivo inicial del nuevo ciclo Los Ángeles 2028 y que se inicia el 22 de noviembre.

De igual manera, en el marco de la justa mexicana se llevará a cabo un curso dirigido a jueces y árbitros del judo, donde Venezuela contará con la presencia de un técnico para la actualización de conocimientos.

Programación definida

El Campeonato Panamericano de Judo tomará como escenario el Centro de Convenciones Chitzen Itza de la ciudad de Cancún, México, hasta ahora figuran 60 judocas inscritos en la cita.

En lo que respecta a la programación los sorteos de las distintas categorías se llevarán a cabo este viernes y quedarán establecidos las sesiones de combates preliminares y finales para cada uno de los apartados los días sábado y domingo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder