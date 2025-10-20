¡Júbilo sin descanso! Comercio abierto en Barquisimeto pese a feriado nacional

El centro de Barquisimeto amaneció con total normalidad en sus actividades comerciales este lunes 20 de octubre, a pesar de que el Ejecutivo Nacional decretó el día como Júbilo Nacional no Laborable por la histórica canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Mientras que liceos y escuelas acataron la orden ministerial y suspendieron las clases, la mayoría de los establecimientos comerciales decidieron mantener sus puertas abiertas y trabajar con normalidad.

La decisión del sector comercial contrastó con la baja afluencia de personas en las calles, lo que afectó directamente al sector transporte. Aunque se constató la presencia de unidades y colas en las paradas, los transportistas reportaron una notable caída en el número de pasajeros.

José Gregorio Maldonado, un transportista de la ciudad, comentó cómo le afectó este día de júbilo: «El día de hoy nos hemos visto afectados ya que no hay casi pasajeros, principalmente porque no hubo clases. Esperemos que ya mañana haya afluencia de personas para seguir haciendo nuestro trabajo».

El flujo de personas en las paradas fue considerablemente menor debido a la inasistencia del sector estudiantil, que representa una parte importante de la demanda diaria de transporte público en la ciudad.

La normalización de las actividades se espera para este martes 21 de octubre, con el regreso a clases en todos los niveles educativos.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto