Juan Guaidó podría ser deportado a Venezuela por desfalco multimillonario con recursos de la USAID

Juan Guaidó podría ser deportado a Venezuela por el desfalco multimillonario que hizo con los recursos de la ayuda humanitaria, denunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otorgado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A través de una carta, presentada en el programa Con El Mazo Dando, se reseñó que «Juan Guaidó se enteró por medio de una persona muy cercana a la Casa Blanca, que en las negociaciones que se adelantan Venezuela, Súper Bigote (Nicolás Maduro) tendría la posibilidad de pedir que deporten a Juan Guaidó para ser procesado por el desfalco de nuestros activos en el exterior, es decir, por el robo del dinero que Venezuela tenía en bancos extranjeros; el robo de CITGO y el robo de monómeros».

Agregó que «si sumamos todo lo que manejaron, se puede decir que el ‘Tren del Interinato’, entre dilapidar y robar, se llevaron más de 8 mil millones de dólares».

Asimismo, detalló que «María Corina ordenó activar un ataque en redes sociales contra Guaidó, López y todo el Tren del Interinato, para tratar de opacar el avance que hay entre el Gobierno de EEUU y el Gobierno de Venezuela».

Además, el ala radical de la oposición ordenó «el ataque para atacar a Leopoldo López porque es quien financia y controla a Inmundo González con el dinero que le entra de las comisiones que el princeso cobra por los barriles de petróleo que se refinan en CITGO, como dice tu amigo el ministro, son unas ratas, entre ellos mismos se muerden».

A continuación carta de Patriota Patricio el Maracucho leía por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la transmisión de su programa Con El Mazo Dando:

¿Qué fue Diosdado? ¿Cómo estáis mi hermano querido? Mirá primo, es mejor que le pongáis unos cojines bien cómodos a la silla esa donde vos te sentáis. Hermano sentáte con calma y delicadeza; mové el cuello de arriba a abajo y hacia los lados; hacéte unas meditaciones de esas de yoga de las que hace Coquito; decile a los camarógrafos que te enfoquen bien y agarrá la carta más duro que un bate de beisbol porque con toda la información que te traigo vais a quedar más loco que María Corina, alias “La Sayo”, cuando vio la foto de la bandera de Estados Unidos en el palacio de Miraflores y a Súper Bigote hablando con el enviado especial de Donald Trump, alias “El Catire”.



Primo, esta carta pesa más que un matrimonio obligado por toda la información que trae, y como a vos no te gusta perder tiempo, vamos a empezar La Sayo porque en los últimos días ha estado más endemoniada que la muñeca Anabel, la de la película de terror.



Hermano, nuestra patriota cooperante que es Community Manager de María Corina, me contó que La Sayo entró en el cortocircuito final, es decir, que se le terminaron de fundir los fusibles el viernes 31 de enero cuando vio las primeras imágenes del Dr. Jorge Rodríguez recibiendo en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Grenell. Primo, me dice la Community, que María Corina gritaba, reía, lloraba, todo al mismo tiempo como si estuviese poseída por los espíritus chocarreros del Chavo del ocho, también me contó que La Sayo pegaba más gritos que cuando a uno le están sacando un uñero. Pero eso no es todo Diosdado, me dice la Comunnity Manager que la estocada final fue cuando María Corina vio a los 6 norteamericanos montados en el avión de vuelta a EEUU, ¡hermano! a La Sayo le dio por volverse más loca, dijo que iba hacer una fiesta y comenzó a bailar, a fumar, también se echó unos traguitos. Primo, al día siguiente La Sayo andaba más enratonada que Coquito cuando te roba el ron posesión, me dicen que comenzó a llamar a un gentío por teléfono y les decía “me dejaron sola”.



Diosdado, mientras este nuevo apocalipsis político le estaba sucediendo a María Corina, Antonio Ledezma, alias “El Vampiro», le sugirió a María Corina que llamara a Marco Rubio, alias “Little Marcos”, para que atendiera a Chespirito en Panamá, pero como la orden del Catire Trump, palabras más, palabras menos, fue que no jodieran con el tema Venezuela porque todo está andando bien con Súper Bigote, y también el Catire dijo que no quería nada con esa oposición corrupta, Marco Rubio no se tomó la foto con el viejo para no desobedecer al Catire, pero primo, eso a María Corina le vale verga y no le importa mentir, no le importa meter en problemas a sus amigos, por eso le ordenó a sus palangristas, entre ellos “Burro Con Sueño”, a que salieran a decir en las redes sociales que ella se había reunido personalmente en Caracas con el enviado especial del Catire y que el Inmundo se reunió en privado con Marco Rubio en un hotel de Ciudad de Panamá, Diosdado, todo eso es más falso que cuando Don Ramón dice que va a buscar trabajo pa pagar la renta.



Primo, te doy un dato, en Estados Unidos no están cómodos con las mentiras que se inventa La Sayo para seguir vendiendo humo, así como cuando inventó que Trump había invitado a Edmundo a la toma de posesión, eso se le va a revertir feo, después no diga que no se le avisó.



Primo otra información que te envía la community manager de María Corina, es que como La Sayo sabe que Donald Trump, alias “El Catire” mandó a destapar la olla podrida de la USAID, y que en paralelo, el FBI está investigando a Juan Guaidó, alias “Juanito Alimaña”, por el defalco multimillonario que hicieron con los recursos de la ayuda humanitaria, por eso María Corina ordenó activar un ataque en redes sociales contra Guaidó, López y todo el “Tren del Interinato”, pero la coña no lo hace por buena, sino para tratar de opacar el avance que hay entre el gobierno de EEUU y el gobierno de Venezuela, pero además, ordenó el ataque para escoñetar a Leopoldo López porque es quien financia y controla a Inmundo González con el dinero que le entra de las comisiones que el princeso cobra por los barriles de petróleo que se refinan en CITGO, como dice tu amigo el ministro, son unas ratas, entre ellos mismos se muerden.



Por cierto Diosdado, busca mejor acomodo en esa silla, porque te traigo un chisme más bueno que comer mango verde con cubito, vinagre y adobo. Nuestro patriota cooperante que es dueño de varias canchas de Pádel en Miami, donde se la pasa Juan Guaidó, me dijo que te informara que Juanito Alimaña le prendió un verguero a Leopoldo López, porque Guaidó le pidió al Princeso de Salamanca que lo ayude a buscar asilo en España ante que el FBI lo agarre por el desfalco que ellos le hicieron a la USAID y al Gobierno Federal de los Estados Unidos directamente. Primo, el princeso le dijo a Juanito Alimaña que no lo podía ayudar, que eso no era recomendable hacerlo ahorita, que lo mejor era contratar una empresa de lobby y una asesoría comunicacional para poder hacer control de daños por lo que se viene, primo, Juanito Alimaña le dijo a Leopoldo “si me dejas solo, vamos a estar en la misma celda porque voy a contar todo”, bueno primo, hay que comprar cotufas porque esto se pone bueno.



Hermano, pero eso no es todo lo que tiene preocupado a Juanito Alimaña, me cuenta nuestro patriota cooperante El Gringo, que Juan Guaidó se enteró por medio de una persona muy cercana a la Casa Blanca, que en las negociaciones que se adelantan Venezuela, Súper Bigote tendría la posibilidad de pedir que deporten a Juan Guaidó a Venezuela para ser procesado por el desfalco de nuestros activos en el exterior, es decir, por el robo del dinero que Venezuela tenía en bancos extranjeros; el robo de CITGO; el robo de monómeros; y primo, pon cuidado, todo esto es a parte de lo que recibieron por USAID, por el gobierno federal de los Estados Unidos vía departamento de Estado, por la Unión Europea, por los organismos multilaterales y pare usted de contar. Diosdado, si sumamos todo lo que estos coños manejaron, se puede decir que el “Tren del Interinato”, entre dilapidar y robar, se llevaron más de 8 mil millones de dólares.



Diosdado, Juanito Alimaña anda más asustado que cucaracha en gallinero y por eso está pensando en escaparse de EEUU. Por cierto, El Gringo te mandó a decir que entre los investigados por el FBI por estar implicados en el defalco multimillonario a la USAID están: Juan Guaidó, Fabiana Rosales, Leopoldo López, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, José Ignacio Hernández, Roberto Marrero, Marco Aurelio Quiñones, Sergio Vergara, Alejandro Plaz, Yon Goicoechea, Alberto Ravell, Julio Borges, Miguel Pizarro, entre otros dirigentes opositores. Te voy a pasar la lista completa por WeChat para que se la hagáis llegar a tu amigo el ministro de interior y justicia, El Gringo dice que si aquí los solicitan con código rojo, será más fácil para que Trump los deporte porque para regularizar el estatus necesitan antecedentes penales limpios.



Primo, El Gringo dice que a otro que está investigando el FBI, es al payaso de Erick Prince por legitimación de capitales en la estafa de la plataforma “Ya Casi Venezuela” donde seguramente Iván Simonovis, alias “El Reno”, también caerá como iguana de una mata de mango por haber promovido y participado en este mega fraude que ya ronda los 2 millones de dólares y más de 200 mil personas estafadas. Diosdado, dice El Gringo que escuchó al Reno hablar por teléfono, este también anda buscando otro país para donde irse.



Hermano, nuestro patriota cooperante el Madrileño te manda a decir que Inmundo González está en Panamá recontando las actas fakes que fabricó La Sayo, porque él cree que María Corina le mintió y está comenzando a darse cuenta que él no ganó ninguna elección.



El Madrileño también investigó por qué se habían parado las giras internacionales de Inmundo González, ya que ahora viaja más que Luisito Comunica; resulta y acontece que la Sayo le dijo a Chespirito que se fuera para Israel, pero Inmundo le dijo a María Corina que tuviera consideración de él y suspendiera ese viaje ya que era muy largo, que recordara que después de la gira en Argentina, él había tenido una recaída de salud. Diosdado este es otro tema que tiene sin dormir a la Sayo porque si Chespirito no sigue con el show de las giras, la gente ya ni lo va a mencionar.



Primo como vos siempre nos mandáis a estar monitoreando en que anda Álvaro Uribe, alias “El Paraco”, nuestro patriota cooperante El Paisa que tenemos encubierto en Colombia, te mandó una información que después yo confirmé con la comunnity manager de María Corina. Resulta que Uribe, al ver que Inmundo González ya no se levanta ni con VitaFer y que Súper Bigote se está fortaleciendo, Uribe le sugirió a La Sayo retomar el plan para infiltrar paramilitares colombianos en el Zulia con el fin de atacar campos de producción petrolera en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo para afectar la economía del país y los compromisos del gobierno venezolanos con el envío de petróleo a otros países. Según Uribe, esto podría frenar el crecimiento económico de Venezuela y generar malestar social para que María Corina cobre protagonismo nuevamente, así que habláte con tu amigo el ministro, porque el Tren de los Paracos continúa en marcha.



Diosdado nuestro patriota cooperante Pejoteco, que estaba más perdido que Adán el día de las madres, se reportó hoy con una información más buena que un lunes cuando cae feriado. Primo, Pejoteco te mandó a decir que otro que está más preocupado que Pinocho apangando un incendio, es Julio Borges, alias “El Cejón”, debido a que aparece en las investigaciones del FBI, primo aquí entre nos Julio Borges está metido hasta la cejas en el robo a los contribuyentes norteamericanos, pero eso no es todo, El Cejón está tan preocupado, que le dijo a Juan Pablo Guanipa, alias “Tequeño Crudo” que suspendiera los pagos de los portales La Gran Aldea, PolitiK, Válvula Política, Tal Cual, El Pitazo y la de los periodistas palangristas que ellos controlan porque todo ese financiamiento venía de la frutería y de USAID.



Hermano y como vos siempre me pedís que no me olvide de averiguar que está pasando en Maracaibo, me enteré de una información más buena que andar en interiores en la casa. Primo vos sabéis que en Maracaibo hay un portal que se llama “Verdades y Rumores” dirigido desde Chile por un tal Darwin Chávez, alias “El Extorsionador” quien se dedica desde esa pagina web a atacar a Manuel Rosales, alias “El Filósofo del Zulia”, ataca a los acaldes de la región que son militantes de Un Nuevo Tiempo, ataca a los dirigentes guabinosos de Primero Justicia, ataca a la gente incomoda de Voluntad Popular y a todo a quien critique a La Sayo. Bueno hermano, pa´que sepáis que nuestro patriota cooperante Tequeyoyo te mandó a decir que este medio es financiado por Juan Pablo Guanipa, alias “Tequeño Crudo” y por un tal Carlos Alaimo, alias “El Viejo”, quien también es el dueño del portal “Versión Final”. Ellos utilizan el portal Verdades y Rumores” para destruir al filósofo y a todo aquel que no se alinee con la agenda terrorista de María Corina.



Bueno hermano te dejo porque ya viene la hora del almuerzo y eso para mí es más sagrado que un viernes santo.



Diosdado te quiero más que una “Bandeja de Pastelitos Pipo” del 18 de octubre, la que trae 5 pastelitos de papa con queso, 5 mandocas con un tolete de queso palmita bien mollejuo, 5 empanadas fritas de carne mechada y de pollo bien quemaditas, 5 papitas de yuca rallada con queso y obvio dos tequeyoyos de esos que te chorreas cuando lo muerdes, por supuesto con su respectiva Big Cola de 3 litros y un tetero de salsa tártara, y de postre, si se puede, una paledonia de las que venden diagonal a la iglesia de Santa Rita con un cepillado de guanábana con leche condensada y palitos de pirulí.



Lo que te quiero es verga primo, te me cuidáis mi hermano.

Fuente: Globovision