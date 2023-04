Juan Guaidó: “Necesitamos hechos, no es suficiente la palabra de Maduro”

“Una solución que represente el respeto a los Derechos Humanos, que nos acerque a una elección presidencial libre, que abone al respeto a la prensa libre, que termine la persecución de una vez por todas y que avance en el proceso de Justicia iniciado por la Corte Penal Internacional“, precisó.

A propósito de las conversaciones que se esperan para la semana, Guaidó recordó que la alternativa democrática cuenta con una Delegación que representa el proceso de diálogo en México, actualmente sin avance por responsabilidad de Nicolás Maduro.

Guaidó destacó que las conversaciones de Bogotá, el próximo martes 25 de abril, deben tener como objetivo retomar el proceso en México que cuenta con un memorándum de entendimiento, garantías para ambas partes; así como, el acompañamiento de potencias como Estados Unidos y Noruega. No deben ser utilizadas para oxigenar un régimen autoritario. “Petro ha venido a Venezuela, pero no se ha reunido con la oposición. No sabemos si es por petición del dictador. El resultado de la reunión del 25 de abril es lo que nos importa ahorita”, puntualizó.

Sobre las sanciones, Guaidó fue tajante al recordar que las sanciones son un mecanismo de presión para negociar con Nicolás Maduro. Aseguró que sin esa presión, el régimen no se vería obligado a sentarse a dialogar con la oposición. “Hemos hablado del levantamiento progresivo de las sanciones con el avance en la democracia. Maduro confiesa que permitiría elecciones libres si se levantan las sanciones. Lo importante de la negociación en México y esta Cumbre en Colombia es que necesitamos esta ayuda, porque Maduro se ha negado. El propósito de las sanciones es lograr estos cambios”, dijo.

“Aquí queremos justicia. No hablamos de revancha. Sabemos que Nicolás Maduro es buscado por la justicia internacional. Nuestra prioridad es salvar vidas. Lo primero para este conflicto es la elección presidencial que nos deben”, aseguró.

Reiteró que no son ingenuos ante la actuación y buena fe del régimen venezolano, de allí la necesidad de la presión internacional y el acompañamiento en procesos de diálogo para garantizar una verdadera justicia y la recuperación de la democracia. “Ningún violador de Derechos Humanos se entrega voluntariamente a la justicia (…) No buscamos impunidad ni revancha: solo justicia para la sociedad venezolana”.

Concluyó la conversación con un llamado a no resignarse a las dictaduras en la región. También, aseguró que se encuentra en Caracas y que no está en sus planes salir de Venezuela, sino continuar su lucha por elecciones libres y la convocatoria de las primarias. “Jugarse por la democracia nunca será un error. No podemos permitir que las dictaduras queden impunes”, puntualizó.