Juan Carlos Tanus aseguró que la «intención macabra» de EEUU. con Venezuela es apoderarse de sus riquezas naturales

El director ejecutivo de la Asociación de colombianos en Venezuela aseguró que la falsa lucha del gobierno norteamericano con el narcotráfico en la región tiene intereses definidos, públicos y económicos.

El director ejecutivo de la Asociación de colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, aseguró que las intenciones «macabras» de Estados Unidos tienen que ver con apoderarse de los «con buena parte del región y de sus riquezas naturales», ya que «Venezuela es el primer país con la mayor reserva petrolera del mundo, y por ende, es lo que ha generado el cambio en la política del Gobierno de Estados Unidos».

Durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por el canal del Estado (VTV), el empresario recordó que Venezuela es el cuarto país con la reserva de oro más grande en el mundo, además de ser el séptimo con la mayor reserva gasífera, reiterando que por ello, Donald Trump, además de las riquezas, sin duda, busca el control de la geopolítica a partir de la sostenibilidad de un modelo de agresión contra los pueblos de América Latina y el Caribe».

En este sentido, afirmó que la narrativa sobre el narcotráfico por parte del gobierno norteamericano tiene intereses definidos, públicos y económicos, «de las corporaciones que dirigen la política en EEUU». Afirmando además que coinciden con el de las instituciones públicas de ese país, como la Administración para el Control de Drogas (DEA), en su relato sobre la droga.

Finalmente, Tanus ratificó que la administración de los Estados Unidos intenta presentar a Venezuela como una amenaza con una historia falsa y negativa, que en realidad no tiene que ver con una lucha real contra el narcotráfico en la región.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión