Juan Barreto: “Las primarias poco a poco perdieron su momento, están en pico de zamuro”

El doctor en Ciencias Sociales, Juan Barreto, refirió que las primarias “están en pico de zamuro” porque la comisión organizadora está reduciendo el escenario de participación popular al 15% y 20% en los centros electorales. “Pareciera que lo que se va a elegir es al próximo líder del G4”.

El dirigente político, Juan Barreto, aseguró que el grupo de oposición liderado por Juan Guaidó estuvo sujeto a un plan de subordinación a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos (EEUU).

Barreto en entrevista para el programa Kicosis, transmitido por Globovisión dijo que esto “demuestra que nunca le fueron sinceros al pueblo de Venezuela, que siempre estuvieron subordinados a un plan oculto”.

“¿Qué hizo la oposición? ‘Quiero salir de Maduro, vamos a incendiar el país, pero con los venezolanos adentro. Vamos a entregarle el país a los gringos al costo que sea, no importa el sufrimiento de la gente'”, explicó.

Con respecto a las personas que conforman la oposición venezolana advirtió que “no tienen responsabilidad social, ven la política como un negocio, como una oportunidad de acceder al poder y no como un compromiso social, con la gente. Los verdaderos liderazgos son de compromiso”.

El doctor en Ciencias Sociales también señaló que, en el discurso de la precandidata presidencial, María Corina Machado, no se ve reflejada la Constitución, “no se refleja en las construcciones fundamentales, los pilares que surgen a partir de la Constitución Bolivariana y niega todas las instituciones porque ella simplemente quiere hacer un borrón y cuenta nueva, usa suerte de vengadora”.

“Imagínense el hipotético escenario en que gane María Corina Machado, ella no reconoce a Maduro entonces no se va a juramentar con Maduro, no le entrega la banda, ella no va a aceptar que él le entregue la banda, porque es ‘ilegítimo’, ella no reconoce a la Asamblea Nacional (AN), ella no va a permitir que la AN la juramente, ella no reconoce el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque el TSJ lo eligió la AN que es ‘ilegítima’ (…) entonces se va a juramentar en una plaza pública como lo hizo Guaidó (…) Ella desconoce a todas las instituciones y no establece ninguna mediación con la realidad, su realidad es la negación de todo”, comentó.

A su juicio, en el discurso de Machado “sigue habiendo una pretensión intervencionista, es decir, construyamos una fuerza política que gane las elecciones y que obligue a una intervención militar internacional”.

Cuestionó la participación en las primarias del candidato, Benjamín Rausseo, al tiempo que confesó habérselo comentado en su momento. “Creo que en su momento le entusiasmó la idea del pensar y apostar que las primarias fueran un escenario abierto, fuera un escenario de mucho debate, de mucha participación política, que se convirtiera en una suerte de primera vuelta electoral de donde saliera un candidato presidencial para enfrentar a Nicolás Maduro, ahora las primarias poco a poco perdieron su momento, perdieron su primer impacto (…) Pareciera que lo que se va a elegir es al próximo líder del G4 y no de la oposición”.



Del mismo modo, explicó que como “Er Conde” es un candidato independiente debe inscribirse recogiendo firmas y pagando. Afirmó que recogieron casi 500 mil firmas y Súmate (una empresa de María Corina Machado) es el ente evaluador y contralor de las manifestaciones de voluntad de miles de venezolanos que apostaron porque “Er Conde” sea el candidato presidencial.

Con relación a las elecciones primarias dijo que “están en pico de zamuro porque la propia comisión organizadora está reduciendo el escenario de participación popular de las primarias a solamente el 15% y 20% de los centros electorales de un universo de 100% y poniendo los centros particularmente en sectores de clase media donde el voto opositor radicalizado es el que puede expresarse”.

También comentó que con las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) “se abre el ciclo de la apertura democrática y la universidad siempre venciendo las sombras (…) La UCV abrió un capitulo”.

Sostuvo que “las ganas de participar, el espíritu cívico y democrático, y la corriente dominante fue que se impusieron candidatos independientes de los polos de la confrontación política, ese es un gran ejemplo”.

Fuente: Globovisión