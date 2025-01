Joysi Love, la voz de La Factoría regresa a Venezuela con sus clásicos del reggaeton

“Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí, ni el tiempo ni el espacio podrán borrar lo que me hiciste soñar”, si leíste este tema cantando, seguramente bailaste más de una vez este tema que popularizó la agrupación panameña La Factoría en 2001. Así como lo lees, ya esta canción tiene más de dos décadas y aún sigue siendo una de las infaltables en la rumba.

No hay discoteca en donde no suene este tema y sus asistentes no canten a grito herido. La intérprete de este tema es la cantante Joysi Love, ella tiene una curiosa historia. En su biografía se narra que sus padres, quienes son oriundos de Panamá se encontraban de viaje en Hungría cuando la mujer dio a luz, por esta razón la artista tiene nacionalidad húngara. A las pocas semanas la llevaron de vuelta a Panamá.

Su ingreso a la Factoría



En el año 2000 entró a la agrupación panameña y compuso el tema “Todavía” por el que hoy es reconocida La Factoría a nivel internacional. La canción fue éxito en países como Colombia, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Perú, Honduras, Paraguay, Bolivia, España, Estados Unidos, entre otros y a la fecha se sigue escuchando en muchas partes.

También fue intérprete de otros éxitos en el grupo como Moriré, No lastimes más (cover), Déjame vivir. También la canción «Ay como me duele«, en cual fue coautora e intérprete y muchos más.

Como solista



Tras la disolución en 2008 del grupo la Factoría retoma su carrera como solista. Entre los temas más conocidos en esta nueva etapa ahora como Joysi Love son, Te Esperaré , No llores por mi Argentina, en honor a Eva Perón (cover), este tema lo grabó junto al cantante panameño Ricky Rap, El éxito el «El Tren del dolor«.

En una entrevista que concedió hace unos meses para un canal de Youtube en Panamá, reconoció que muchos de los temas que ella hace están basados en el amor y el desamor, pues se considera una persona sumamente romántica. A pesar de que con La Factoría le estaba yendo bien, admitió que muchos de los integrantes eran solistas en realidad y les dio un poco fuerte pasar a integrar una agrupación. “Tú como solista te visualizas como solista, ella tenía ese deseo por esos largos ocho años y cada quien tenía sus propios proyectos”.

A pesar de que su carrera en la agrupación estaba cogiendo vuelo, jamás dejó de lado sus estudios de derecho. Ella estudiaba en los aviones mientras se encontraba de gira y gracias a estos sacrificios logró graduarse como abogada.

A sus 43 años se ha logrado adaptar a los cambios que ha tenido la industria y hoy es una de las usuarias más activas de la plataforma de entretenimiento TikTok. Así se ve actualmente la artista panameña.

Zuleydy Márquez con información de Globovisión