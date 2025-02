Joven venezolano fue tragado y expulsado por una ballena en la Patagonia chilena (video)

A través de las redes sociales se hizo viral el impactante video en el que una ballena jorobada se traga a un joven venezolano en las costas de Chile.

De acuerdo al portal web Mundo En Conflicto, el hecho ocurrió el sábado 8 de febrero, en el Estrecho de Magallanes, específicamente en la Bahía Águila, sector sur de Punta Arenas de la Patagonia chilena.

En el video difundido, se aprecia como el joven identificado como Adrián Simancas de 24 años es tragado por una ballena jorobada y segundos más tarde expulsado, cuando se encontraba haciendo trekking y packraft (navegación a vela) con su padre Dell Simancas de 49 años.

Dell, con su cámara en la mano, grabó cómo el animal atacó a su hijo, que desapareció de su vista. En unos segundos se vio cómo el joven reaparecía hacia la superficie sin ninguna lesión visible, para ser rápidamente auxiliado por su padre.

El afectado ha relatado lo ocurrido y se reconoce como afortunado por haber sobrevivido a este incidente. “Quisimos atravesar remando la Bahía del Águila, teníamos el tiempo a nuestro favor y estaba siendo eficiente la remada, pero de repente el clima se puso feo y ahí mi papá preparó la cámara”, dijo Adrián en una entrevista a CHV Noticias.

Simancas ha descrito cómo fue el impacto de la ballena y ha explicado que el chaleco salvavidas fue fundamental para poder salir a flote. “Ahí yo siento que algo me choca por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte y cuando volteo siento que hay algo carnoso que me roza la cara, que es como de color azul y blanco y que me llega desde arriba y en diagonal y me hunde. Pensé que había muerto, que algo me había comido, que me estaban atacando para devorarme y fueron tres segundos hasta que salí del agua”.

Los ataques de las ballenas directos hacia las personas son poco frecuentes en las costas chilenas.