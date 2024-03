Josh Cavallo futbolista australiano le pidió matrimonio a su novio en pleno estadio

Josh Cavallo es un futbolista profesional que juega para el Adelaide United y que ha sido nombrado como una promesa en su país por la posición de lateral, se comprometió con su novio en el en el Coopers Stadium y le agradeció al club por haberlo ayudado en la sorpresa.

Leer también: ¡Increíble! Se les escapó a los policías al estilo ”Tyler Rake” en su moto

”Han proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que ni en mis sueños pensé que sería posible” escribió el futbolista en sus redes sociales

Josh Cavallo nació en Melbourne el 13 de noviembre de 1999, juega como lateral izquierdo con el club Adelaide United, anteriormente perteneció al Melbourne City. ha sido el segundo jugador en activo en declarar públicamente su homosexualidad, después de Robbie Rogers quien lo hizo en el 2013 mientras jugaba para Los Angeles Galaxy.

Josh Cavallo futbolista profesional australiano le pidió matrimonio a su novio en pleno estadio

Una petición ”especial”

Ahora ha dado un paso más allá y de una manera romántica ha pedido a su novio matrimonio sobre el campo del Coopers Stadium, donde juega su equipo el Adelaide United.

Él con la rodilla sobre el pasto y el anillo en la mano, y su novio con la mano en el rostro. Obviamente hubo un sí y Cavallo emocionado agradeció a su club todas sus atenciones.

“Gracias @adelaideunited por ayudar a configurar esta sorpresa”

“Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el futbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente. Se sintió bien compartir este momento especial en el terreno de juego, donde todo empezó”, escribió.

Josh Cavallo

Agencias