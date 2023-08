El jugador de los Medias Blancas de Chicago Tim Anderson, recibió un puñetazo por parte de la estrella de los Guardianes de Cleveland José Ramírez posterior a una barrida en la segunda almohadilla. El estadounidense parecía que iba a ”dominar el combate” debido a la manera como se cuadró, sin embargo; Durante la acción, el tercera base dominicano, le largó un golpe que impactó en su mandíbula y perdió el conocimiento por varios segundos en el terreno del estadio del Progressive Field en Cleveland.

Una escena lamentable para el espectáculo deportivo más visto en estos momentos en Estados Unidos, las Grandes Ligas. Es ”inaceptable el incremento de trifulcas durante la temporada 2023 de la Gran Carpa”, ahora el protagonista ha sido José Ramírez en la segunda base, al mejor estilo del venezolano Rougned Odor contra Bautista, que por cierto, su compatriota Elvis Andrus presenció una trifulca más desde la intermedia.

It's fight night in Cleveland 😳 pic.twitter.com/3NEIpBEbSf — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) August 6, 2023

“Entiendo que Tim Anderson, no está respetando el juego. No desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha dicho. Yo mismo le he hablado, le he expresado que no puede hacer eso (manera de ejecutar la jugada en segunda tras la barrida de un jugador) porque puede lesionar a los muchachos. Aquí todo el mundo anda detrás un futuro, él tiene familia, tiene a quién mantener y hay que cuidarse”. Describió José Ramírez tras finalizar el encuentro

Bochornoso momento en Cleveland

Ricardo Rodríguez: ”Lara es el ejemplo del tenis venezolano”

“Yo entendía que lo que hizo no está bien, me pegó muy fuerte a mí, se lo corregí pero me invitó a pelear y si me invitó, tenía ya que proceder”. Fueron las palabras del nativo de Quisqueya, José Ramírez

José Ramírez noquea a Tim Anderson en la MLB

A Tim Anderson lo tuvieron que agarrar

Según fuentes de Major League Baseball, al toletero norteamericano de apellido Anderson y con un amplio recorrido en Grandes Ligas, sus compañeros tuvieron que agarrarlo para no llegarle nuevamente a José Ramírez y volver a pelear o causar un problema mayor. Fue Andrew Vaughn quien tuvo que llevarselo cargado hacia el dugout.

Por su parte, el campocorto venezolano Elvis Andrus declaró que son cosas de adrenalina dentro del diamante ”Es parte del juego… Cosas como estás pasan y no hay nada que puedas hacer, solo hay que seguir adelante, continuar y estar listo para mañana”.

Redacción: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia