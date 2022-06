José (Astroboy) Altuve estuvo firmando autógrafos en el Yankee Stadium (+Video)

Pese a los abucheos de los fans de los Yankees a José Altuve, este estuvo firmando algunos autógrafos para ellos previo al juego.

Previo al primer juego de la serie entre Los Astros de Houston y los Yankees de New York este jueves 23 de junio del 2022, José Altuve estuvo firmando múltiples autógrafos a fans de los Mulos del Bronx.

Sí hay algun jugador que ha sido muy abucheado en el Yankee Stadium en los últimos años es José Altuve, aun así, los fans siempre son los fans.

Video:

Jose Altuve signing autographs for Yankees fans 👀



(via @astros)pic.twitter.com/R59fJo04Vh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 23, 2022

Si los Yankees de New York abuchean a Jose Altuve, igual deben hacerlo con su jugador de banca Marwin González, ambos estuvieron en el mismo equipo en los mismos tiempos. No hay excusas. Por otro lado, el único jugador de los Mulos que ha sido abucheado en este juego es nada más y nada menos que Joey Gallo, nada nuevo en New York.

