José (Astroboy) Altuve cuenta su duro camino hacia las Grandes Ligas en pleno terreno

El venezolano de los Astros de Houston, José Altuve es un referente de las Grandes Ligas – MLB, pero este domingo recordó su duro camino para llegar al mejor béisbol del mundo.

José Altuve actualmente es uno de los venezolanos con mayor impacto en las Grandes Ligas – MLB, pero no olvida todo lo que pasó antes de ser lo que es hoy día, tanto así que mediante un juego en la temporada 2022 lo recordó en pleno terreno cuando portaba el micrófono en la segunda base de los Astros de Houston.

Mediante el juego de este domingo en la jornada del día del padre ante los Medias Blancas de Chicago, la transmisión de televisión le colocó el micrófono a Altuve y este recordó sus tiempo como novato prospecto en busca de firmar por un equipo de la MLB, siendo un camino duro, donde vivió rechazo por su estatura.

“Fui a muchísimos try-outs con diferentes organizaciones y siempre me decían lo mismo. Que podía jugar, que corría y podía batear, pero era muy pequeño, además para aquel entonces pesaba 138 libras, era muy chiquito y flaco por lo que no le gustaba a nadie y no me daban la oportunidad”, dijo José Altuve a ESPN.

Además, el hoy segunda base titular de los Astros de Houston recordó esa vivencia con su padre cuando le dijo para volver a intentarlo, y llegó a su vida el coach venezolano Alfredo Pedrique, que en aquel momento era jefe de scouts de esta organización de MLB.

Justo el día que regresé estaba Alfredo Pedrique, que era el director de scouts para Latinoamérica y me vio jugando, estoy agradecido con él porque me dio la oportunidad”, agregó el venezolano.

Es bueno recordar que en aquel momento Pedrique le dio la oportunidad a Altuve, pero también fue sincero desde un principio y le dijo que en ese momento la organización de los Astros no contaba con mucho presupuesto por lo que le ofrecieron solo $15.000, cosa que no le importó a este joven soñado que solo quería jugar béisbol.

La vida dio vueltas y la historia es otra

AstroBoy pasó de ser rechazado, a ser ahora uno de los mejores peloteros de toda la MLB, teniendo un poder de bateo notable y contando en la actualidad con muchas distinciones como Guante de Oro, MVP, títulos de bateo, Juegos de Estrella, Serie Mundial y muchas cosas más.

Números

Desde 2011 a 2022, el nacido en Maracay tiene 1.832 hits, 176 jonrones, 662 remolcadas, 915 anotadas, 264 bases robadas y un average de .306.

