Jorge Rodríguez pidió a los comunicadores defender la verdad: Vacunarnos «contra la violencia y la mentira»

El secretario del Consejo Nacional de Soberanía y Paz pidió a todos los representantes de medios defender la verdad e incorporarse activamente en campañas de comunicación para exaltar con orgullo la venezolanidad.

En el marco del encuentro del capítulo de medios de comunicación del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, su secretario Jorge Rodríguez hizo un llamado a los representantes de estos canales de difusión e información para recalcar la necesidad «imprescindible» de preservar la paz de Venezuela y para ello se debe «vacunar a nuestra población contra el virus de la violencia y de la mentira».

Leer También: Amenazas militares y guerra psicológica contra Venezuela se han «logrado contener», aseguró el presidente Nicolás Maduro

Durante la reunión celebrada este martes, Rodríguez resaltó que se hizo esta convocatoria a «ustedes quienes muestran y defienden la verdad y la realidad y el derecho de los venezolanos de vivir en paz», con el fin enfrentar «la mentira, la calumnia, la desinformación, las campañas y el interés de grandes conglomerados que no tienen rostro, pero si tienen una poderosa voz en forma de redes sociales, marcan el tono de la información y el tono de la comunicación».

En ese sentido, se refirió a las campañas contra Venezuela que indican que se trata de un país «inseguro» o sede de narcotraficantes, calificándolas como una «andanada de mentiras» contra la República Bolivariana, asegurando que la verdadera motivación detrás del asedio no es el combate al narcotráfico, sino el interés en las riquezas naturales del país.

En esa línea, Rodríguez solicitó a todos los representantes de medios defender la verdad e incorporarse activamente en campañas de comunicación para exaltar con orgullo la venezolanidad.

Además, refutó la afirmación de que la situación en Venezuela es insostenible, tal como se afirma en las redes sociales, porque «miles y miles de personas que viene de otros países se quedan sorprendidos al ver que nada es como se lo dicen a ellos. Cuando llegan aquí se encuentran con el país más seguro de Sudamérica, incluso Venezuela es hoy por hoy más seguro que el propio Estados Unidos», destacó.

El Secretario del Consejo insistió en que desde el gobierno no se está pidiendo a los medios que vengan a militar en el espectro político ni que profesen la misma religión ni que compartan la misma cosmovisión cultural, social, política o económica, «lo que queremos pedirles a ustedes es que defendamos aquello que nos es común, todas y todos tenemos la misma bandera con tres colores y ocho estrellas».

Resaltó que «es imprescindible la preservación y la defensa de la paz de la República», para ejercer cualquier actividad comunicacional, económica, parlamentaria o profesional en Venezuela.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) cuestionó todos los señalamientos de Estados Unidos sobre el narcotráfico en el país. De esta forma, enunció que es una «verdad a voces» que los cárteles de la droga se reparten las principales autopistas de EE. UU. para la distribución. Posteriormente, se preguntó sobre el destino final del dinero pagado por los consumidores de drogas.

«¿Se queda en el sistema financiero de los Estados Unidos de América?», inquirió, antes de plantear una conexión directa entre el dinero del narcotráfico y la estabilidad financiera de otras naciones.Como ejemplo, recordó que cuando el talibán combatió la siembra y el tráfico de opio en Afganistán, «curiosamente cayó el sistema financiero de Japón y de Corea del Sur», sugiriendo que «el dinero de la droga se iba por el sistema financiero de esos grandes países del Lejano Oriente».

Apuntó que parte de los «narcofondos» se invierten en los llamados «edificios fantasmas» o «miles de apartamentos vacíos» en Panamá, y sugirió que los «verdaderos narcotraficantes» podrían ser vecinos de altos funcionarios en Miami.

«Si realmente el gobierno de los Estados Unidos de América quisiera combatir el narcotráfico, debería empezar por su casa, puesto que son el primer consumidor de cocaína y de opiáceos del mundo», recalcó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión