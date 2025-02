Jorge Rodríguez: “Ninguno de los deportados tienen relación con el Tren de Aragua”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , aseguró este martes que ninguno de los connacionales deportados desde Estados Unidos pertenece a la banda criminal del Tren de Aragua.

«De los 190 enviados ayer (lunes), muy pocos tienen algún tipo de cuenta menores con la justicia y ninguno pertenece al Tren de Aragua«, dijo.

Durante la sesión de este martes, Rodríguez aseveró que el envío de las aviones de Conviasa no fue una exigencia del gobierno de Donald Trump, sino un compromiso del gobierno nacional en traer a los venezolanos.

«La exigencia hecha por el presidente Maduro, quien dijo nosotros no vamos a estar aceptando ni aviones militares y que nos estén trayendo a los migrantes cargados de cadenas, nosotros les enviamos los aviones. No fue una exigencia, pero eso es lo que dicen los sembradores de mentiras y patrañas, no fue una exigencia de la administración estadounidense fue una exigencia del gobierno venezolano«.

Precisó que si el gobierno estadounidense quiere que el gobierno venezolano «colabore y coopere» en el combate contra el crimen organizado « y quieren acabar con las bandas de coyotes, mándenos a Juan Guaidó, a Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges, Carlos Paparoni«.

Ruben Conde con información de UR