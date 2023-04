Jorge Rodríguez: Ley Orgánica de Extinción de Dominio es fundamental para resarcir todo lo robado en provecho de nuestro pueblo

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jorge Rodríguez, señaló este martes en el inicio de la consulta pública nacional del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que no habrá impunidad en la lucha contra la corrupción.

Rodríguez señaló que el proyecto de Ley que se está consultando ha tomado como modelo la Ley de Extinción de Dominio de Naciones Unidas.

En ese contexto, el presidente de la AN, puntualizó que el Estado no va a permitir estos actos que lesionan no solo el erario público, sino el sistema de valores.

Leer también: ¿Quién es Sira? La feliz presentadora creada con Inteligencia Artificial del programa del Presidente de la República

«Si un corrupto o aspirante a corrupto nota que el Estado está indefenso, ese delito se multiplica a niveles estratosféricos», señaló.

En su participación hizo énfasis en que «una revolución que no tiene moral y no tiene valores no es una revolución. Y esta revolución es una revolución de valores, que defiende el sistema de valores».

Además, saludó y felicitó a la Policía Nacional Anticorrupción por su actuación al frente de esta lucha liderada por el presidente Nicolás Maduro.

En ese sentido, informó que se han incautado más de 200 vehículos de último modelo, durante los operativos anticorrupción.

Con información de Venezuela News

«Todo lo que han robado debe volver a las manos del pueblo, el destino de los bienes debe ser siempre el pueblo».

Recordemos que el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio quedó aprobado por unanimidad en primera discusión el pasado viernes 31 de marzo.

El proyecto de instrumento legal busca incrementar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.