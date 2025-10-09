Jorge Rodríguez: «Hay una amenaza verdadera contra la paz de Venezuela basada en la mentira y la calumnia»

Durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, con comunidades internacionales, representantes de 25 países, Rodríguez dijo que «ahora es el momento de buscar los elementos de confluencia».

El secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, hizo un llamado este miércoles, a dejar de lado las diferencias políticas, religiosas y culturales para centrarse en los «elementos de confluencia» que unen a los venezolanos, ante lo que calificó como una «amenaza verdadera» contra la paz y la tranquilidad de Venezuela.

Leer También: BDV y Credicard ofrecerán nueva experiencia de pago integradora desde la BDVApp

Durante la instalación del Consejo con comunidades internacionales, donde asisten representantes de 25 países, Rodríguez enfatizó que así como nadie busca sustituir la bandera tricolor de las ocho estrellas, el escudo nacional o el himno, así debemos encontrar la forma de unirnos en torno a la paz. «Ahora es el momento de buscar los elementos de confluencia, los elementos que nos reúnen (…) Si no buscamos sustituir nuestros símbolos patrios que nos reúnen…ni sustituir nuestra condición de patriotas venezolanos, pues busquemos la forma también de reunirnos para luchar y sostener la paz», sentenció.

Denunció que existe «una amenaza verdadera contra la paz y la tranquilidad de Venezuela que está basada en la mentira y la calumnia, en el levantamiento de falsos positivos y en el desencadenamiento de una retórica violenta contra civiles y el pueblo venezolano», sostuvo.

Vinculó directamente esta situación con «hechos gravísimos» que están ocurriendo en el Caribe adyacente al mar venezolano. Estos actos, afirmó, contravienen las leyes internacionales de Derecho Marítimo, las leyes de los países del Caribe y de Estados Unidos, y por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

«Contravienen, además, derechos elementales, contenidos en la Carta de Naciones Unidas», subrayó, citando el derecho a la vida, el debido proceso, la identidad, el libre tránsito y el derecho a la actividad económica y laboral.

Rodríguez también subrayó la importancia del capítulo sectorial de comunidades internacionales del Consejo. En ese sentido, precisó que la participación de las comunidades es fundamental porque han sido testigos de la guerra contra Venezuela. Por ello, hizo un llamado a la unidad, asegurando que el objetivo es que todos estén presentes, sin importar las diferencias.

«Desde hace 100 años Venezuela recibe distintas formas de migración de todo el mundo (…) Por eso es importante la convocatoria de este capítulo sectorial del consejo, porque ustedes han sido testigos de la guerra contra los venezolanos. No importa donde hayan nacido cada uno de ustedes. Todos somos venezolanos en el abrazo», expresó Rodríguez.

Asimismo, el presidente de la AN hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar todos los planes violentos y terroristas de la oposición extremista que pretenden alterar la tranquilidad y la paz de la nación.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión