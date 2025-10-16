Jorge Rodríguez: Consejo de Soberanía y Paz entregó resultados preliminares al presidente Nicolás Maduro

Se agendó un total de 30 nuevos eventos a implementarse en los próximos meses, luego de que fueron instaladas 25 instancias en todos los estados, incluida la capital y se ejecutaran más de 50 actividades.

El secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, entregó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, las conclusiones de las mesas de trabajo y las propuestas de acciones del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en un acto celebrado en el Teatro Teresa Carreño con una amplia y diversa representación de sectores de la vida nacional.

Leer También: Presidente de la República Nicolás Maduro calificó como «un éxito absoluto» despliegues defensivos: «Estamos ganando la paz»

En ese sentido, Rodríguez reafirmó que el Consejo reúne a venezolanos de todos los sectores de la población con el objetivo fundamental de defender activamente la paz, la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional.

En su balance, el Secretario detalló que el Consejo ha tenido un despliegue operativo significativo, con la ejecución de más de 50 actividades en todo el país.

Asimismo, subrayó que, como parte de esta expansión, se han instalado 25 instancias en todos los estados, incluida la capital.

Por su parte, el presidente Maduro recibió formalmente los resultados de las cuatro mesas de trabajo instaladas: Internacional, Política, Comunicacional y Económica.

En las mesas de trabajo que agruparon a los distintos sectores del país, se derivaron más de 30 actividades que serán implementadas durante los próximos meses. La jornada se centró en la articulación de estrategias para fortalecer la soberanía nacional y la paz de la República.

Dentro de los programas agendados está un encuentro internacional de juristas para discutir y defender los derechos inalienables para los venezolanos, de conformidad con la Constitución, en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de los Derechos Humanos.

Igualmente se realizará:

La Promoción de acciones ante el Ministerio Público y tribunales internacionales para establecer responsabilidades penales frente a la amenaza y agresión de Estados Unidos contra el país.

Elaboración de un Acuerdo Nacional que será firmado por todos los sectores y el pueblo.

Agenda de movilización cultural, recreativa y deportiva en todo el territorio.

Ciclo de conferencias con expertos internacionales sobre temas de paz.

Reunión de parlamentarios y parlamentarias de todo el Caribe para fortalecer el diálogo regional.

También estuvieron presentes en la jornada de este miércoles: Secretariados Estadales de los 24 estados del país y del Distrito Capital; representantes de las Comunidades Extranjeras en Venezuela; voceros del Sector Económico y Empresarial; autoridades del Sector Universitario; líderes de los Movimientos Sociales; miembros del sector Cultores e Historiadores; representantes del sector Juventud, Pescadores y Pescadoras, y Deportivo. Además: organizaciones políticas debidamente acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); delegados de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, Campo y Pesca de Venezuela e invitados especiales y medios de Comunicación Social.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión