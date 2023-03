Jorge Rodríguez: “Chávez y Maduro son los presidentes que más han combatido la corrupción administrativa en Venezuela”

Este martes el titular de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que el presidente Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, son los mandatarios que más ha combatido la corrupción administrativa en la historia de la República Bolivariana de Venezuela.

El jefe del parlamento señaló que durante la cuarta República se registraron más de 30 casos de malversación de fondos públicos y nunca hubo un detenido. «Han sido años y miles los actos de corrupción y ningún preso», aseveró.

«El heredero del fundador y padre de esta revolución, Nicolás Maduro (…) Es el presidente en la historia de a República Bolivariana de Venezuela desde 1830 hasta la fecha que más ha combatido la corrupción administrativa en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus partes», expresó. Seguidamente añadió: «Búsquenme un presidente además de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que haya enfrentado la corrupción de manera tan determinante, tan firme y tan valiente».

Leer también: AN allana inmunidad parlamentaria al diputado del PSUV Hugbel Roa

Sobre este punto, Jorge Rodríguez se refirió a los operativos contra la corrupción que ha ejecutado el gobierno nacional en los últimos días. Según dijo, hasta el momento hay 19 detenidos, incluyendo a varios funcionarios públicos del sector petrolero, el Poder Judicial y algunas alcaldías.

Durante la sesión ordinaria de la AN llevada a cabo este martes, el presidente del Parlamento venezolano pidió castigos ejemplares contra los funcionarios vinculados con esta trama delictiva.

«En la revolución bolivariana, si un alto funcionario de PDVSA incurre en algún grado de acción contra el dinero de la República (…) su destino es y será la cárcel. Pedimos castigos ejemplares draconianos para aquellos funcionarios y funcionarias que violentaron su juramento de ley, honestidad y ética», aseveró.

Asimismo, expresó que si algún alcalde de la oposición está ligado con estas acciones lesivas al dinero público también será detenido.

«Cuando nos referimos a que los culpables caerán sean quienes sean y estén donde estén, incluye también a esos sectores de la ultraderecha que se robaron al menos más de 40 mil millones de dólares y que además agredieron a la república para que dejara de producir más de 635 mil millones de dólares», enfatizó.

Propuesta de revisión de leyes anticorrupción

El presidente de la AN aseguró que era oportuno revisar cada una de las leyes con las que cuenta el país para hacer frente al flagelo de la corrupción. A su juicio, estas legislaciones imponen penas demasiado leves. Sobre este punto, hizo un llamado a la Comisión de Política Interior para que se encargue de analizar cada normativa para hacer que las penalizaciones sean ejemplares.

«Propongo porque las he revisado y las leyes con las que cuenta Venezuela contra la corrupción imponen penas demasiado leves. Imponen penas que no corresponden con el daño realizado. Yo propongo que la Comisión de Política Interior de la AN se aboque a la revisión de todas las leyes existentes en Venezuela contra la corrupción, una por una, para hacer más enérgicos los castigos», solicitó.

Finalmente, Rodríguez abogó porque los dineros que se recuperen de esos actos ilícitos se dispongan de manera directa para la salud, la educación y la seguridad del pueblo. «Eso es lo que nos diferencia de los gobiernos que hicieron del robo su cotidianidad», puntualizó.

Con informaciòn de: VN