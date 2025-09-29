Jorge Rodríguez advirtió que si EEUU desata guerra en el Caribe las consecuencias serían «catastróficas» para «el continente americano»

El presidente de la Asamblea Nacional también calificó de «abismante» que algunas personas con el gentilicio venezolano promuevan una agresión contra el país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió este lunes que «si Estados Unidos desata una guerra en el Caribe las consecuencias serían catastróficas para todo el continente americano».

Durante el encuentro del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, con el cuerpo diplomático en Venezuela, Rodríguez también calificó de «abismante» que algunas personas con el gentilicio venezolano promuevan una agresión contra el país.

En ese contexto, el presidente del Parlamento hizo referencia a la reciente controversia en redes sociales, donde un artista venezolano fue agredido por «hacer un llamado a la paz».

Asimismo, reafirmó que «con la participación y el esfuerzo unido de los empresarios y trabajadores de los sectores sociales, se ha podido concretar la recuperación de Venezuela».

«¡Absolutamente todos, con unanimidad, queremos defender la paz de Venezuela!», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión